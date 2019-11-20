أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه الرئيس القبرصي من تهاني ومشاعر طيبة وتمنيات صادقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.

هذا وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة سائلا سموه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

