أول النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية اليونان نيكولاوس دندياس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة سفير الكويت لدى جمهورية اليونان سعود الدويش.

كما اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس مع وزير خارجية جمهورية اليونان نيكولاوس دندياس في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق الى الكويت. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات وبحث أبرز التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. وتم عقب الاجتماع عقد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة خارجية جمهورية اليونان في مجال التدريب الدبلوماسي وقعهما وزير خارجية اليونان عن الجانب اليوناني في حين وقع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله واللتين تعكسان عزم البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وحضر الاجتماع ومراسم التوقيع كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وسفير الكويت لدى اليونان سعود الدويش ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

