أول النهار

المنامة- «كونا»: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك أمس الثلاثاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية القائمة مع الكويت في ظل ما يربط شعبيهما وقيادتيهما من وشائج وصلات وتنسيق وتشاور ومصير مشترك.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن مبارك لسفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

وأعرب بن مبارك عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لسفير الكويت في أداء مهامه الدبلوماسية في ظل ما سيلقاه من تعاون على المستويات كافة. من جانبه، أعرب الشيخ ثامر الجابر عن سعادته بالعمل سفيرا للكويت في البحرين والعمل في إطار علاقات البلدين الشقيقين والرعاية الكريمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

