نهار الحدث

بعد حوالي عقد من الزمان قضاها وزيراً للخارجية وقع اختيار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عليه ليكون رئيس الوزراء الثامن في تاريخ الكويت منذ العام 1962 إنه رئيس الوزراء المكلف الجديد سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سليل الدبلوماسية الكويتية العريقة، واحد من الذين تربوا في مدرسة صاحب السمو التي اتسمت دائماً بالهدوء والرؤية والاتزان.

لم يقفز سمو الشيخ صباح الخالد إلى وزارة الخارجية بل انتسب إليها بعد دراسة أكاديمية رصينة حصل اثرها على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت في العام 1977، ثم بدأ السلم الدبلوماسي من أوله حيث تم تعيينه في العام 1978 ملحقاً دبلوماسياً في قسم الشؤون العربية الذي استمر فيه 5 سنوات ظهرت خلالها معالم نبوغه واماراة تفوقه وتميزه عن اقرانه.

وصعد سمو الشيخ صباح الخالد درجة أخرى في سلم الدبلوماسية حيث عمل ضمن وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983 و1989.

واستمر نجم رئيس الوزراء المكلف في الصعود فأصبح سفيراً للكويت لدى الشقيقة المملكة العربية السعودية، ومندوباً للبلاد في منظمة المؤتمر الاسلامي في فترة تعد من أخصب فترات حياته الدبلوماسية حيث شارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في العام 1998.

ولم تتوقف المسيرة عند هذا الحد، بل واصل سمو الشيخ صباح الخالد صعود سلم العمل السياسي انطلاقاً من تجربته الدبلوماسية الطويلة الناجحة، فعيّن رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، قبل أن ينضم في يوليو 2006 إلى مجلس الوزراء حيث وقع الاختيار عليه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وبعدها بعام واحد أصبح وزيراً للاعلام الذي شهد أثناء ولايته طفرة هائلة في النمو والتطور والتحديث.

ولأن العمل الدبلوماسي يسري في كيانه مسرى الدم في العروق، ونظراً لثقة القيادة السياسية في امكاناته وقدراته التي اتضحت في كل منصب أسند إليه، وفي كل عمل قام به، تمت تسميته وزيراً للخارجية في العام 2011، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم بمسؤولياته بصورة أكدت بالفعل أنه تلميذ نجيب في مدرسة أبي الدبلوماسية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وقائد الإنسانية، إذ كان دائماً متزناً متروياً في كل المواقف، لا تهزه العواصف السياسية ولا يضعف جلده مناورات السياسة، ومفاوضات السياسيين مهما بدت صعبة أو عسيرة أو صعبة التناول.

من أجل هذا عيّن في فبراير 2012 نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، قبل أن يعاد تعيينه في ديسمبر من العام نفسه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

وفي يناير 2014 صدر مرسوم أميري بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وفي ديسمبر 2017 شغل منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى حقيبة الخارجية.

وهكذا تثبت سيرة رئيس الوزراء المكّلف انه يملك من الخبرة ما يكفي لقيادة الحكومة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ويملك من التجارب ما يجعله قادراً على اجتياز الصعاب، وإزالة العراقيل والعقبات، ويملك من نظافة اليد وطهارة اللسان ما يفرض تقديره وتوقيره والتعاون معه.

والرجل إذ يتمتع بكل تلك المقومات، فإنه يقينا لم يحز عليها من فراغ، بل استفاد من كل من عمل معهم بدءاً بصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومروراً برؤساء الحكومات السابقين ومن أبرزهم سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك.

وفّق الله رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد لما فيه خير الكويت وشعبها.

السيرة الذاتية ? الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ? مواليد 15 مارس 1953 ? حصل في عام 1977م على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت. ? التحق في عام 1978 م بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983. ? عمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983م و1989م. ? عين في عام 1989م نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية. ? في عام 1992 عين مديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية. ? عين عام 1995 سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. ? في عام 1998م صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير. ? في 10 يوليو 2006م عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب. ? في 28 أكتوبر 2007م عُين وزيراً للإعلام، وفي 28 مايو 2008م أعيد تعيينه في نفس المنصب، وأُعيد تعيينه بنفس المنصب بتاريخ 12 يناير 2009م ، وفي 6 أبريل 2009م عين - بالإضافة إلى عمله - وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقالة وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها. ? في عام 2010م عين عضواً في المجلس الأعلى للبترول. ? في 23 أكتوبر 2011م عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية. ? في 13 ديسمبر 2011م عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي 14 فبراير 2012م أعيد تعيينه بنفس المنصب. ? في 19 يوليو 2012م عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفي 11 ديسمبر 2012م أعيد تعيينه في نفس المنصب. وفي 4 أغسطس 2013م أُعيد تعيينه بنفس المنصب. ? في 5 يناير 2014م عُين نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية. ? في 19 نوفمبر 2019 عُين رئيسًا لمجلس الوزراء.