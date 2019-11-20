وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدار سلوى مساء أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

حضر مراسم أداء القسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.

وجاء نص استقبال سمو الأمير لسمو رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية كالتالي:

«سمو رئيس مجلس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق.

حضرة صاحب السمو: بارك الله فيك يا بوخالد.

حضرة صاحب السمو: يعني انت حملناك المسؤولية .. مسؤولية كبيرة والله يساعدك عليها ويساعدك ان شاء الله انت ثوبك نظيف فحارب الفساد وحارب المفسدين ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح وربنا ان شاء الله يوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد.

سمو رئيس مجلس الوزراء: سيدي صاحب السمو في البداية أشكر سموك على هذه الثقة الغالية وأسأل الله العلي القدير أن يعيني على تحملها وأعاهد سموك على القيام بكل ما استطيع لاستمرار المسيرة المباركة في عهد سموك أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على كويتنا والنعمة والازدهار في عهد سموكم الميمون.

حضرة صاحب السمو: آمين .. آمين يا رب».

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر سمو أمير البلاد أمرا أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء هذا نصه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر 2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 من نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى كتاب الاعتذار المرفوع من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن قبول التعيين في منصب رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية. أمرنا بالآتي: مادة أولى: يلغى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 من نوفمبر 2019م المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لاصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وابلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

