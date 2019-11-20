وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة مبرة «خير الكويت» وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمسنين ناصر العيار أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان ولا يزال قولا وعملا صمام الأمن لوطننا العزيز.

وقال في تصريح صحافي: «لقد جاء النطق السامي أخيرا ليؤكد هذه الحقيقية وما هذا بجديد فقد عودنا «العود» على ذلك».

وأضاف العيار: لقد جاء النطق السامي عشية الأول من أمس ليضع حدا لحالة التراشق التي برزت عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والتي أنتجت الكثير من الاشاعات المغرضة، وأتاحت الفرصة لضعاف النفوس ومثيري الفتن أن ينشطوا ويحاولون بث سمومهم في شرايين مجتمعنا المسالم الآمن في وقت تموج فيه المنطقة بأحداث جسام وتبدو المنطقة من حولنا ساخنة ولا يمكن لأحد ان يتنبأ بما يمكن أن يحدث أو بما يمكن أن يصيب بلدنا جراء افرازات هذه الأحداث.

وتابع العيار: «والآن على الجميع التزام الهدوء واعلان السمع والطاعة لسموه والاستجابة لدعوته بضرورة التحلي بالحكمة والتروى والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الاساءة الى سمعة الناس وكرامتهم وعدم اطلاق الأحكام المسبقة دون دليل أو برهان خصوصا وقد شدد سموه وبشكل قاطع أن ما من احد مهما كانت مكانته أو صفته سوف يفلت من عقاب مستحق حال ثبوت اعتدائه على مال عام وأن هذا الملف في حوزته شخصيا».

واختتم العيار تصريحه قائلا: آمل أن ينشط الحكماء في بلدنا وهم كثر ولله الحمد لتوعية المواطنين من خلال الاعلام والمنتديات والديوانيات بخطورة المرحلة، وبضرورة مراعاة الأوضاع الاقليمية، وعدم التفاعل مع أية اشاعات أو أخبار كاذبة غير متحقق من صدقيتها لأننا لم نكن في وقت في أمس الى الوحدة الوطنية واللحمة الشعبية أكثر من الآن، خصوصا وقد جربنا من قبل مرارة فقدان الوطن ورأينا كيف كان هناك من يريدون لنا أن نكون كالايتام على موائد اللئام ولكننا بفضل الله تعالي توحدنا وواجهنا الغزاة بوحدتنا وعلينا الآن ان نعض على هذه الوحدة بالنواجذ لأجل استقرار الكويت العزيزة.

