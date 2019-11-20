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وطن النهار

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العسلاوي: الكويت كلها تقف خلف ربانها سمو الأمير


أكد د. حمد العسلاوي الاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية ان الكويت كلها تقف اليوم خلف ربانها ومحزمها صاحب السمو امير البلاد ونتبنى خطابه السامي الذي وضع فيه النقاط على الحروف.
وقال: نعم نخاف على وطننا من الفساد، وايضا علينا تفويت الفرصة لكل من يسعى الى النيل من سيادة وطننا الذي ليس لنا سواه بعد الله سبحانه.. اليوم كلنا وكعادتنا سنتجاوز المعضلات والإرهاصات التي عصفت بنا، ونترك للقضاء ان يقول كلمته. فهو حارسنا في مواجهة الفساد.
واضاف: نعتز كثيرا بتجربتنا الديموقراطية التي نتفرد فيها خليجيا، ونأمل بتطورها بما يخدم زيادة الحريات والمكتسبات الشعبية، وهذا ما اكد عليه الخطاب السامي في التمسك بالحريات. ولا نريد لهذه الديموقراطية ان تهدم ما بناه المؤسسون في تغيير مسار العمل البرلماني سلبا.


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