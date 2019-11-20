وطن النهار

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن الكويت تولي موضوع الطاقة اهتماما متجددا كونها أبرز الدول المنتجة للنفط بالعالم ولها مصاف ومعامل كبيرة في الصناعات البتروكيماوية.

جاء ذلك في كلمة القاها العازمي نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خلال افتتاح قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أمس الثلاثاء اعمال المؤتمر الدولي السابع لأبحاث وتطوير الطاقة المقام برعاية سموه في قاعة المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ويعقد هذا المؤتمر بمشاركة دائمة من الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف (اشري) ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية ووزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية وشركة الغانم العالمية.

ونقل العازمي تحيات راعي المؤتمر سمو ولي العهد لكل المشاركين من داخل الكويت وخارجها لإسهاماتهم البحثية الجادة في فعاليات المؤتمر بما يحقق غاياته وأهدافه السامية.

وأوضح أن من صميم اهتمام القائمين على الصناعات النفطية السعي نحو التطورات المتسارعة مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل حلقة من حلقات تطلعات الكويت المستقبلية وخطط مشروعاتها الطموحة إلى تطوير استغلال هذا المصدر الثري الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بصورة جوهرية. مبيناً أن نمو الطلب على الطاقة في تزايد مستمر إذ تقدر توقعات منظمة (اوبك) بشأنه بنسبة 23 في المئة بين عامي 2020/2040 متوقعة أن يشكل النفط والغاز أكثر من 50 في المئة من احتياجات الطاقة العالمية وسيزيد الطلب بنحو 14 مليون برميل بحلول عام 2040.

وأفاد العازمي بأن هذه الزيادة الاستهلاكية ليست وليدة الحاجة الشرهة إلى توفير مصادر الوقود لوسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء بل أن تنامي صناعة البتروكيماويات يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الطلب.

وذكر بأنه يقع على عاتق العلماء والباحثين مهمة عظيمة تتمثل بالتغلب على آثار هذا الطلب المتزايد بما يحقق معادلة مريحة للمنتج والمستهلك مشيرا الى أن الاستهلاك المتنامي للوقود ينتج مشكلات بيئية عظيمة منها تعاظم ظاهرة الاحتباس الحراري مما يقتضي البحث عن وقود بمواصفات آمنة قدر الإمكان وهو ما ينبغي أن يكون على راس أولويات المؤتمرات العلمية في حقل الطاقة. بدوره، تقدم نائب مدير جامعة الكويت وعميد كلية الدراسات العليا الدكتور بدر البديوي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر مبينا أن التئام هذا المؤتمر الدولي في دورته السابعة في الكويت يعد مظهرا من مظاهر تقدير الدولة قيادة وحكومة للعلم ولرعاية العلماء ولتشجيع البحث العلمي.

وأضاف أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من اجتماع العلماء والمتخصصين للتباحث في شتى مجالات الطاقة وتحويلها وأنظمة توليدها واستهلاكها بالإضافة إلى أنظمة التكييف والتبريد وتأثيرها على استهلاك الطاقة وجودة الهواء الداخلي والخارجي في المباني وغيرها كما تتيح الفرصة للباحثين لتبادل المعلومات والأفكار حول التقنيات الحديثة واطلاعهم على أبحاث الطاقة الجارية بالكويت وما طبق من توصيات المؤتمرات السابقة. من جانبه، ذكر رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل في كلمة له أن الجمعية تواصل جهود المتطوعين والمتطوعات لتحقيق ما تصبو إليه الكويت في إطار خططها التنموية (كويت 2035) في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية البشرية في كل مجالاتها، مشيرا إلى ان رعاية سمو ولي العهد تؤكد اهتمام الكويت بالبحث العلمي وتطلعها إلى أن يكون العلم ملاذا حقيقيا. واضاف أن المساهمة في هذه الأعمال العلمية واجب يمليه علينا حب الوطن وأن المهندس الكويتي سيبقى رقما صعبا في كل المعادلات التي يجب تحقيقها على طريق التنمية في الكويت سواء من خلال عمله الرسمي أو من خلال عمله التطوعي في أروقة جمعية المهندسين الكويتية.

