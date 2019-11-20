وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله تعليقا على ما جاء في الخطاب السامي عن خطورة الوضع في المنطقة: ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ويشير فيها سموه الى الأحداث والمخاطر المحيطة بالمنطقة ودائما يؤكد ان هناك اخطار وتحديات تحيط بالمنطقة تستوجب كذلك اليقظة والحذر وتستوجب ان نتعامل معها بما يجسد الروح الوطنية والحرص على الحفاظ على امن واستقرار الكويت والمنطقة.

واضاف الجارالله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال السفارة الفلسطينية بذكرى اعلان دولة فلسطين مساء اول من امس بفندق كراون بلازا : نحن فخورون بهذه الكلمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وقد تعودنا ان نستمع من سموه الى هذه التوجيهات والكلمات التي تعالج اي اوضاع يمكن ان تمر بها الكويت.

وتعليقا منه على قرب حلحلة الازمة الخليجية خصوصا بعد اعلان السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في خليجي 24 ومع وجود تفاؤل واصرار لحلحلة الازمة قال الجار الله كنا نوكد دائما باننا نسير بالاتجاه الصحيح وبان خطوات مهمة جدا قد تحققت على طريق حل هذا الخلاف واعتقد بان ما استمعنا اليه من اخبار سارة للجميع حول مشاركة جميع دول مجلس التعاون في خليجي 24 الذي سيعقد في الدوحة الأسبوع المقبل مؤشر واضح بان هناك انفراجات في المنطقة وان هناك خطوات ستتلو هذه الخطوة تؤكد أننا سائرون في الطريق الصحيح وبالاتجاه الصحيح وبنتائج إيجابية.

تفاؤل خليجي

وحول نوعية هذه الخطوات وما تحمله في ظل وجود تفاؤل كبير بحل الازمة قال انا دائما من المتفائلين ولدينا قناعة بان الأجواء إيجابية ومريحة وستكون هناك اتصالات على جميع المستويات لبلورة نهاية سريعة لهذا الخلاف الذي عصف بدول المجلس

وبشأن تحديد موعد ومكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة قال الجارالله لم يتم تحديد موعدها حتى الان وسيتم تحديد الموعد والمكان قريبا

مشيراً إلى وجود خطوات عملية في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية المقبلة، مضيفا أن هناك اجتماعات وزارية على مستوى وزراء الدفاع والداخلية ووزارات أخرى خدماتية عقدت وستعقد في إطار التحضير للقمة ونتطلع الى اجتماع المجلس الوزاري وهناك اتصالات لتحديد موعد لانعقاده.

ونفى ان يكون هناك موعد مبدئي لعقد اجتماع المجلس الوزاري لكنه عادة يسبق انعقاد القمة بشهر على الأقل، موضحاً ان القمة الخليجية ستعقد في شهر ديسمبر المقبل كما هو معتاد دون أن يحدد تاريخ انعقادها.

وفي رده على ما يجري في المنطقة من احداث متسارعة واستعداد الكويت لحماية أمنها قال الجارالله: نحن نراقب الأحداث في المنطقة ونأسف لهذه التطورات التي تشهدها دول شقيقة وصديقة ونؤكد اننا مطالبون في الكويت ان نعمل بكل ما نملك في الحفاظ على امننا واستقرارنا ولن يتحقق هذا الا بالوحدة الوطنية وبالتماسك وان نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونتكاثف فيما بينا ككويتيين وان يكون هناك انسجام على جميع المستويات.

القمة الأميركية

وبخصوص بلورة موعد انعقاد القمة الخليجية الاميركية وفق ما نقلته تقارير أميركية اجاب الجار الله ليس هناك موعد محدد لهذه القمة ولم يتبلور لحد الان موعد محدد لها ولكن نتطلع لعقد هذه القمة ونعتقد ان انعقادها سيسهم وبشكل فعال في تعزيز الأمن والاستقرار ويسهم بشكل فعال في قدرة دول المجلس على مواجهة العديد من التحديات، نافياً ما يشاع عن انعقاد قمة ثلاثية تضم المملكة العربية السعودية وقطر والكويت لحلحلة الازمة قائلاً: لا يوجد هناك شيء محدد فيما يتعلق بانعقاد قمة ثلاثية.

وحول حسم المنطقة المقسومة خلال شهر ديسمبر المقبل اجاب: مباحثاتنا وتواصلنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية متواصلة وان شاء الله سنرى حسما قريبا لهذا الملف.

وفيما يخص جهود الكويت في مجلس الأمن بخصوص نصرة القضية الفلسطينية قال الجارالله: الحمد لله الكويت أدت واجبها وقامت بما يجب ان تقوم به حيال ليس فقط القضية الفلسطينية التي تمثل أولوية قصوى للكويت باعتبارها القضية المركزية ولكن ايضا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى وما يتعلق بهموم ومشاغل الامة العربية بالكامل ولذلك نحن فخورون بما قدمته الكويت وسعداء وفخورون ايضا بالفريق الكويتي وعلى رأسهم السفير منصور العتيبي في نيويورك فقد ابلوا بلاء حسنا وكانوا محل تقدير واعجاب ليس فقط من جانب الكويت ولكن من جانب الدول الشقيقة والصديقة.

وبشأن تعيين سفير كويتي غير مقيم لدى فلسطين والإشادة الفلسطينية بهذه الخطوة قال لقد حرصنا على التواجد والتواصل مع الأشقاء الفلسطينيين وهذا الحرص يجسد في نهاية المطاف حرصنا على القضية وانطلاقا من هذا الحرص والدعم للقضية الفلسطينية تم تعيين السفير عزيز الديحاني سفيراً للكويت في المملكة الاردنية غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية وهذا تطور طبيعي والقنوات الان بيننا وبين السلطة الفلسطينية أصبحت مفتوحة اكثر ومجال التوسع في هذه العلاقات اصبح مجالا واضحا.

واثنى الجار الله على العلاقات الكويتية الفلسطينية، مؤكدا ان الكويت تسعى دائما لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

علاقات راسخة

من جانبه هنأ السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب الكويت بالعودة الميمونة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى الى أرض الكويت ليستمر عطاؤه وحبه لأبناء هذا البلد الطيب من مواطنين ومقيمين،داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية ليبقى صمام أمان شعبه وأمته العربية.

واكد ان العلاقات الفلسطينية الكويتية تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو المزيد من التقدم والقوة لتثبت لشعبينا وأمتنا والعالم ان هذه العلاقة جذورها ضاربة في الأرض كشجرة زيتون فلسطينية شامخة بالسماء وكشجرة نخيل كويتية .

وقال طهبوب بكل فخر واعتزاز اقول ان وزارة التربية والتعليم الكويتية تعاقدت في العام الدراسي 2017-2018 مع 19 معلما ومعلمة من دولة فلسطين، وفي العام الدراسي 2018/2019 تعاقدت مع 120 معلما ومعلمة، أما في هذا العام 2019-2020 فقد تعاقدت مع 282 معلما ومعلمة، وهذا التصاعد في عدد المتعاقدين أثبت ان ثقة الكويت بالكفاءات الفلسطينية ما زالت راسخة ومتجذرة منذ أوائل القرن الماضي وحتى يومنا هذا، وان الكفاءات الفلسطينية ما زالت بمستواها المتقدم بالرغم من كل الظروف والاحتلال والقمع الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

