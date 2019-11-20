وطن النهار

علق نائب وزير الخارجية حول الاحتجاجات في ايران وتخوف الكويت منها بقوله: الوضع هناك شأن إيراني داخلي بحت ولا نستطيع التعليق على الشؤون الداخلية لاي دولة لانه يخصها ومعالجة هذه الاوضاع أمور تخصها.

وحول مبادرة ايران الأخيرة بزيادة تخصيب اليورانيوم وما إذا كان هناك قلق كويتي منها قال الجارالله: يقلقنا اي خطوة تقدم عليها السلطات في ايران ممكن ان تضعف الاتفاق النووي وممكن ان تكون خارج إطار ما نص عليه هذا الاتفاق وأيضا متطلبات المنظمة الدولية للطاقة الذرية وأي خطوة خارج هذا الإطار مؤكد انها خطوة مقلقة ونتمنى لهذا الاتفاق ان يتعزز وان يتواصل وان تكون هناك تجاوبات للأطراف الموقعة على هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن لا جديد في الرد على الرسالة الايرانية لدول الخليج.

