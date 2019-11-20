وطن النهار

أكد الأمين العام المساعد لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي الدكتور فهد الناصر أن المنتدى في دورته الثامنة عشرة يطرح موضوعا مهماً وحيويا يعد الأبرز والأهم على ساحة العمل اليوم في مجال تنمية وتدريب المواد البشرية، حيث أن حوكمة التدريب ومستقبله وهو الشعار الذي ينعقد تحته المؤتمر.

واوضح الناصر خلال افتتاح المؤتمر الثامن عشر للمنتدى أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية والوفود الخليجية انه لايخفى عليكم التقدم المعرفي والتقني والتكنولوجي الهائل الذي لامس منظومة التعليم والتدريب وبالتالي انعكس على طرق وأساليب ووسائط التلقي والتعلم للموارد البشرية في منظمات العمل المعاصرة. واشار إلى أن هذه المنظومة المعرفية تتقدم بشكل كبير ومتسارع حتى انه لايمكن ملاحقة البرمجيات والوسائط التي تفرزها، موضحا أن هذه المنظومة ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة أولها أنها وسيط اتصال تعليمي وتدريبي يتم من خلالها تصميم برامج التدريب بوسائط ونماذج متعددة، ثانيا تعمل في فضاء للتعلم المفتوح وتنقل به المعارف والمهارات بشكل ميسر ثالثا أحدثت هذه المكونات نقلة نوعية غير مسبوقة في طرق واساليب التدريب من المنهجية التقليدية إلى المنهجية الالكترونية وذلك باستخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وقال الناصر أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب ومستقبله ما بين المنهجيات التقليدية والالكترونية، لافتا إلى أن حوكمة التدريب أضحت مطلبا أساسيا لمنظمات العمل المعاصرة، وذلك لما لهذه المنظومة من أثر كبير وسريع على إعداد وتأهيل وتطوير الموارد البشرية، حيث انها أصبحت جزءا لايتجزأ من قدرة وإمكانية مؤسسات العمل المعاصرة على توفير التعلم المؤسسي لمواردها البشرية حتى أضحت ميزة لهذه المؤسسات.

بدوره قال الوزير السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المتتدب لشركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح أن مشاركته في منتدى التطوير والتدريب الثامن عشر انه سيتحدث عن التعليم والتدريب الالكتروني خاصة أنه أصبح اتجاها عالميا بشكل واضح ومتنامٍ، والسبب يعود لكونه اكثر كفاءة في التعليم وأقل تكلفة من حيث يمكن الدارس من الدراسة بالرغم انه ليس بحاجة للتفرغ.

واوضح أن التعليم الإلكتروني يعتبر أكثر فعالية وأن التكنولوجيا التي وصلت إليه في عالم الالكترونيات وانتشار الأنترنت خاصة في وجود أجهزة لوحية في الجيوب وعلى أتصال مستمر في الانترنت يستطيع أن يتعلم وهو في الطائرة أو بأنتظار طبيب الأسنان أو حالة زحمة المرور وبالتالي تعتبر هذه الوجبات الصغيرة من التعليم تمنحك تعليما متكاملا. وذكر الصبيح أن التعليم الالكتروني يمنحك وسائل وخيارات توضيح أفضل وأدق وأسرع في الاستيعاب والفهم، مؤكدا أن هناك دراسات تشير إلى أن كفاءة التعليم الالكتروني أحيانا وليس دائما تصل لستة أضعاف من التعليم التقليدي إذا ماحسب الوقت الضائع في الانتقال او البحث عن موقف سيارة او في انتظار المحاضرات ذات المحتوى العلمي.

واشار الى أن هناك دراسات متعددة ووجهات نظر مختلفة حول التعليم الإلكتروني، حيث إن البعض منها يقول أن 40% من الوظائف التي كانت موجودة قبل عشر سنوات لم تعد على أرض الواقع بسببه. واستغرب أن بعض الجامعات التي تقوم بتدريس موادها سواء في المنطقة او في الخارج، لايوجد لها تعليم مدروس من حيث عدم مواءمة التعليم التقليدي للتطور العلمي ومتطلبات السوق.

من جانبه قال ممثل مؤسسة المواني الكويتية مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة عاطف الشطي: إن المؤسسة تقدم الرعاية الرسمية لهذه المؤتمر لتؤكد مدى التزامها بدعم كل جهد مبنى مهني مخلص يهدف إلى المساهمة في تنمية وتطور كوادرنا البشرية في مؤسستنا الوطنية. وأوضح الشطي أن المنتدى يعد ومن واقع خبرتنا به والقائمين على تنظيمه وإعداده أحد الروابط المهنية الذي يقدم المعرفة المهنية ويساعد على بناء المهارة والاتجاهات الإيجابية للعاملين في مؤسسات ومنظمات العمل.

