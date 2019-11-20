وطن النهار

شنت البلدية صباح أمس حملة تفتيشية على منطقة جليب الشيوخ ميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية وحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام

وانطلقت الحملة لمعالجة اوضاع منطقة الجليب والتى ترأسها مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي بتواجد القيادات للجهات المعنية والتى تم خلالها اغلاق المحلات المخالفة وازالة التعديات فضلا عن قطع التيار الكهربائي والتى تستمر لحين معالجة الوضع المخالف.

وفي هذا الشأن أعلن مدير البلدية المهندس احمد المنفوحي عن اغلاق 120 محلاً وفصل التيار الكهربائي عن 43 عقاراً واحالة 140 بائعاً جائلاً الى الابعاد.

وذكر المنفوحي ان هذه الحصيلة جاءت بعد حملة اشرف عليها وبمشاركة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ورجال البلدية والداخلية استهدفت عدد من مناطق جليب الشيوخ.

وقال سنقيم المنطقة بعد ثلاثة اشهر لوضع حلول دائمة من قبل مجلس الوزراء في القطعتين اللتين تشهدان المخالفات بعد ان نرفع تقاريرنا الخاصة وتصوراتنا عن الوضع، مشيرا الى وجود اكثر من 200 الف شخص في المنطقة وبعضهم مخالف للقانون والاقامة.

وقامت بلدية الكويت وبمشاركة ودعم وزارة الداخلية بتنفيذ الحملة بشكل مفاجىء على عدد من مناطق جليب الشيوخ.

ورصدت الحملة العديد من المخالفات وسط حضور ومشاركة من قيادات في وزارتي البلدية والداخلية حيث حضر لمكان الحملة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

قال مدير بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه ان الجولة كانت مكثفة بوجود جهات متعددة لمتابعة اوضاع الجليب استكمالاً لمتابعة الاجراءات ووضع آلية عمل لمعالجة مشاكل هذه المنطقة. وذكر صرخوه ان هذه الحملة لن تكون الاخيرة وهدفها متابعة التطورات والاجراءات التي تمت من خلال اغلاق محلات وازالات، لافتاً الى ان اللجنة ستستمر بجولاتها وحملاتها واتخاذ ما من شأنه المساهمة في ترتيب المنطقة مؤكداً ان اجراءاتها لن تكون مؤقتة.

وبين صرخوه انهم مكلفون باعداد تقرير سيتم رفعه لوضع الحلول الرئيسة برئاسة مدير عام البلدية احمد المنفوحي الى مجلس الوزراء بعد متابعة الملف ورسم حيثياته، موضحاً «لدينا بعض المعوقات ولكن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية وفريق العمل خصوصاً وزارة الاشغال التي تعمل جاهدة لحل مشكلة الشبكات ووضع حلول آنية لحين وضع الحلول النهائية للمنطقة مطالبا كل الجهات في اللجنة سواء للجليب او غيرها من المناطق المعرضة، قائلاً هناك اجراءات مرحلية ازاء سكن العزاب والانشطة غير المسموح بها في قطع التيار الكهربائي، مشيداً بجميع الجهود التي شاركت في الحملة».

