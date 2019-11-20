وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على انشاء ممرات مشاة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الواجهة البحرية وهو الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري. وقال رئيس اللجنة عبد العزيز المعجل في تصريح صحافي إن اللجنة وافقت كذلك على السماح للصالونات ببيع المنتجات التي تستخدمها على أن تكون معتمدة ومصرح بها من الجهات المختصة، فيما احالت تطوير مواقع السينما التابعة لشركة السينما الكويتية الوطنية وشركة التمدين لمراكز التسوق تعميم النسبة والأنشطة التجارية للجهاز التنفيذي وتوجيه كتاب لوزير البلدية عن سبب الـتأخير في هذا المشروع.

واشار الى ان اللجنة أجلت كذلك الاقتراح المقدم من رئيس ونائب رئيس البلدي والاعضاء بانشاء ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت لحين دعوة مدير ادارة المشاريع في البلدية، فيما احالت بشأن فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمقاهي للجلسة الرئيسة، موضحاً أن اللجنة حفظت الاقتراح الذي تقدم به العضو عبد السلام الرندي بتسمية أحد الشوارع في الدولة باسم ناهض السهلي لحين اعتماد الضوابط والقواعد الخاصة بهذا الشأن من مجلس الوزراء.

من جانب آخر وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على المقترح الخاص بالزام شركات التنظيف وضع كاميرات مراقبة وتسجيل عملية رفع القمامة.

