الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدار سلوى مساء أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لأداء اليمين الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاء نص استقبال سمو الأمير لسمو رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية كالتالي:

- سمو رئيس مجلس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق. - صاحب السمو: بارك الله فيك يا بوخالد. - صاحب السمو: يعني انت حملناك المسؤولية.. مسؤولية كبيرة والله يساعدك عليها ويساعدك ان شاء الله انت ثوبك نظيف فحارب الفساد وحارب المفسدين ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح وربنا ان شاء الله يوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد. - سمو رئيس مجلس الوزراء: سيدي صاحب السمو في البداية أشكر سموك على هذه الثقة الغالية وأسأل الله العلي القدير أن يعيني على تحملها وأعاهد سموك على القيام بكل ما استطيع لاستمرار المسيرة المباركة في عهد سموك اسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على كويتنا والنعمة والازدهار في عهد سموكم الميمون. - صاحب السمو: آمين.. آمين يا رب. وكان أمر أميري صدر أمس بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم على سموه لاصدار مرسوم تعيينهم وذلك بعد ان استقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان أمس على التوالي كلا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعث سمو امير البلاد برسالة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء جاء فيها: يسرنا ان نعرب لسموكم عن خالص تمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافية، وبعد، فلقد تسلمنا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتعلقة بأمرنا بتعيين سموكم مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019. واضاف سموه: ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيين والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء غير اننا وامام ما ابديتموه تجاه هذا الامر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم.. ان مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها وما ابديتموه من تفان واخلاص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل اشادة وتقدير وثناء الجميع، فلقد وفيتم وكفيتم سموكم وسيظل ذلك مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك، سائلين الباري جل وعلا ان يوفق الجميع ويسدد الخطا لكل مافيه خير الوطن الغالي وعزته وتحقيق كل ماننشده له من نمو وتقدم ونهضة وازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة الى سمو الشيخ جابر المبارك جاء فيها: يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان على ما بذلتموه من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان لأجل خدمة وطننا الغالي الكويت طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء مقدرين في هذا المقام تحملكم الأمانة الكبيرة ومساعيكم الحميدة وما حققتموه من إنجازات طيبة حازت ثقة أميرنا المفدى واستحسان الجميع.

واضاف سموه: وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي حققت المزيد من التقدم والنماء ودعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن فإننا نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق والسداد حليفكم وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ لكويتنا الحبيبة أمنها ورخاءها وان تعتلي مكانة مرموقة جديرة بما يستحقه أهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى حفظه الله وأبقاه راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.