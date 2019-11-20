الأولى

وضع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في كلمته مساء الإثنين الأمور الداخلية في ميزانها الصحيح وأعطانا سموه درساً جديداً في حب الوطن، وإعلاء شأنه والحرص عليه، وقد جاءت كلمات سموه في توقيت غاية في الدقة والحساسية، وفي ظروف حرجة تمر بها المنطقة، ووسط كم هائل من الإشاعات والأقاويل التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة.

ومجدداً سلط سمو الأمير الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها بعض ضعاف النفوس وسيئو النوايا في مساعيهم الخائبة الرامية إلى خلق الفتنة والفرقة بين أبناء هذا الوطن، وضرب وحدتهم، وحملت كلمات سموه دعوات للمواطنين بضرورة الانتباه لمصلحة وطننا وصيانة أمنه، محذراً سموه من التراشق الإعلامي وتبادل الإساءات والمساس بأعراض الناس وكرامتهم بشكل يتعارض مع قيم وأخلاق وتقاليد أهل الكويت.

وبدورنا، فإننا مطالبون بالسمع والطاعة، وأن نلبي دعوات صاحب السمو بكل أمانة وإخلاص، فنحن نعيش في وطن أغرقنا بخيراته، وحمانا بأمنه واستقراره، وهيأ لنا سبل العيش الكريم بحرية ورخاء، ومن العار علينا ألا نرد لهذا الوطن جزءاً من جمائله علينا بأن نكون يداً واحدة، وحائطاً صلباً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بهذا الوطن الجميل، وهذه القيادة الحكيمة التي تدعونا في كل مناسبة إلى التلاحم والتآخي، والبعد عن كل ما يؤدي إلى تفرقتنا، ويبث الفتنة في صفوفنا، فالكويت دائما مستهدفة، ولن يحميها إلا وحدة شعبها وتماسكهم ووقوفهم خلف قيادتهم.

ونحمد الله بحق أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون، وبأن الله وهبنا حاكماً عادلاً، وقائداً حكيماً، وزعيماً مخلصاً لوطنه وشعبه، وما علينا سوى الالتزام بما دعا إليه سمو الأمير حتى نعيش مطمئنين مرتاحين واثقين، وندع القضاء العادل الشامخ يقول كلمته في كل خلاف، وأن نركز على بناء وتنمية وطننا الذي يستحق أن نضحي من أجله وأن نكون أوفياء وأمناء عليه.

وعلينا دائماً تذكر قول الله تعالى:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. (النحل:112).

وحفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

