الأولى

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وذلك بمناسبة صدور الامر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة جاء في نصها: بمناسبة صدور الأمر الأميري القاضي بتعيين سموكم رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات على هذه الثقة الغالية التي أولاها إياكم سمو أمير البلاد.

واضاف سموه: ولاشك ان اختيار سموكم لهذا الدور الكبير ينم عما تحظون به لدى صاحب السمو من مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرتكم العملية الحافلة بالإنجازات والعطاءات في خدمة وطننا الغالي الكويت سائلين الله تبارك وتعالى أن يعينكم ويكلل بالنجاح جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إلى سموكم من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية من لدن راعي مسيرتنا ونهضتنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائداً للعمل الإنساني.

