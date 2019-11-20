الأولى

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل أن حجم الاحتياطي العام للدولة بلغ بنهاية 30 سبتمبر 2019 ما قيمته 20.645 مليار دينار.

وأوضحت أن السحب من الاحتياطي خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ 42.788 مليار دينار، مشيرة إلى أن إجمالي السحب في العام المالي 2014/2015 بلغ 10.911 مليارات دينار و12.793 ملياراً في 2015/2016 و8.7 مليارات دينار في 2016/2017 و6.68 مليارات في 2017/2018 و3.653 مليارات في 2018/2019. ووفق الأرقام الصادرة فإن 2015/2016 كانت الأعلى في معدلات السحب من صندوق الاحتياطي العام، فيما كانت 2018/2019 الأقل بواقع 3.65 مليارات.

وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه حول المبالغ التي سحبت من الاحتياطي خلال 5 سنوات وأسباب السحب، إلى أنها موزعة كما يلي: إجمالي الفوائد المدفوعة على السندات الدولية في 5 أعوام بلغت 153 مليون دينار وفوائد السندات الإسلامية المستحقة التورق بلغت 75 مليون دينار وسندات الإسلامية التورق بلغت 1.085 مليار دينار والسندات المحلية المستحقة بلغت 5.36 مليارات وما تم تحويله إلى وزارة الدفاع بلغ 654 مليون دينار وما تم تحويله لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية بناء على قانون خصخصة الكويتية قد بلغ 253 مليون دينار وما تم تحويله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لسداد العجز الاكتواري بلغ 1.4 مليار دينار وما تم تحويله إلى حساب صندوق الأجيال القادمة والبالغ 10 % من إيرادات الدولة قد بلغ 313 مليون دينار بناء على القانون رقم 31/1978 وما تم تحويله إلى حساب الاحتياطي الأجيال القادمة (نسبة 10 % من الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى نسبة 15 % إضافية) للسنوات 2014/2015 ، 2015/2016 بناء على قانون احتياطي الأجيال القادمة قد بلغ 18.45 مليار دينار.

ولفتت الوزيرة في ردها على أسباب السحب من الاحتياطي العام والسند القانوني للسنوات الخمس الماضية أنه تم سحب مبلغ 14.868 مليار دينار لسداد عجز الميزانية (الفرق بين الايرادات النفطية والتمويل الشهري) بناء على قانون الموازنة.<