آخر النهار

لاقى اختيار الفيلم المصري احكيلي للمنتجة والمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية الدولية والمنافسة على جوائزها في الدورة 41 لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ارتياحاً وترحيباً كبيراً من جانب الوسط السينمائي المصري بل وجمهور السينما أيضاً- بعدما غاب الفيلم المصري- بشكل غير منطقي وغير طبيعي- عن المهرجانات السينمائية الدولية التي أقيمت داخل مصر مثل مهرجان الجونة والإسكندرية.. وكان الأمر مثيراً للدهشة وخلق حالة وأجواء من الحزن لأن السينما المصرية بكل عراقتها وتاريخها الطويل لم تجد فيلما يمثلها داخل المسابقات الرسمية في مهرجانات سينمائية تقام على أرضها!! من هنا جاءت الحفاوة والترحيب بمشاركة وتواجد هذا الفيلم

يرصد الفيلم الذي ينتمي للسينما الوثائقية وهو من إنتاج وإخراج ماريان خوري حالة ورحلة شخصية- إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية والتي يعود أصلها إلى لبنان، وكيف كانت الحياة والسينما في هذه العائلة مرتبطتين ببعضهما

حيث تحكي الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، الأم هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، والابنة هي ابنتها سارة التي تدرس السينما في كوبا.. وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة صعوباتها ومتعتها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال.. سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقية في مسرح الحياة.

وعن اختيار، الفيلم للمشاركة في المسابقة الدولية قال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، إنه لا يتذكر آخر مرة شارك فيها فيلم وثائقي مصري في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.. وربما تكون واقعة لم تحدث من قبل.. مؤكدا أن القرار يعكس إعجاب المهرجان بفيلم احكيلي للمخرجة ماريان خوري، كما يعكس الاهتمام أيضا بالسينما الوثائقية التي لم يكن لديها تمثيل كافٍ على مدار السنوات الماضية.

وأعربت ماريان خوري، عن سعادتها بهذا الاختيار وقالت إنها فخورة جداً بتواجد فيلمها في المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي بكل عراقته ومكانته مؤكدة أن عرضه لجمهور القاهرة، هو أكبر جائزة يمكن أن تحصل عليها من المهرجان.

وأضافت خوري في تصريحات صحافية: رغم سعادتي الكبيرة بمشاركة فيلمي في المسابقة الرسمية لمهرجان أدفا المتخصص في السينما التسجيلية، إلا أن المشاركة في مهرجان القاهرة، جعلت سعادتي غامرة وبشكل حقيقي لأنني شخصيا مهتمة للغاية أن يشاهد جمهور بلدي الفيلم، كما أن مهرجان القاهرة سيصنع للفيلم الانطلاقة التي يستحقها.

وكشفت ماريان أنها تعمدت أن تتولى بنفسها إنتاج احكيلي، لشعورها أنه فيلم خاص جدا، ويجب أن تكون مسؤولة عنه بالكامل، وليس لأحد غيرها سلطة عليه، مشيرة إلى أن ذلك منحها حرية أكبر، خاصة أن التجربة تعتمد على أرشيف كبير للعائلة يمتد لحوالي 100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، مع والدته قام بتسجيلها بنفسه، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي؛ الإسكندرية والقاهرة وصولاً لباريس ولندن وهافانا.

وتتابع خوري حديثها عن الفيلم قائلة: اخترت قصة سردية ولدت من مشاهد أرشيفية تتمثل في حوار يجمعني بابنتي، عن الحياة، الموت، الهُوية، السينما، أحلامنا والحب. نواجه الأسرار والآلام، ومن خلال استكشاف هذه الأسئلة الوجودية والعاطفية، نغوص في تاريخ عائلتنا، هويتنا وجذورنا الجغرافية.

ومع نبذة سريعة عن منتجة ومخرجة الفيلم ماريان خوري، نشير إلى أنها سينمائية مصرية، تنتج وتخرج أفلاما تتعرض لموضوعات مثيرة للجدل مثل الهوية، والذاكرة، والتجديد، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي. ورغم خلفيتها التعليمية في الاقتصاد، في القاهرة وأكسفورد، سرعان ما انجذبت نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع خالها المخرج الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

ومن أهم أفلامها زمن لورا 1999،عاشقات السينما 2002، وكشفت في هذين الفيلمين التسجيليين عن إنجازات النساء المتمردات في مصر منذ حوالي قرن من الزمان.. وحظي فيلمها الثالث ظلال على اهتمام نقدي واسع وجدل كبير وعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا 2010 وفازت بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما من مهرجان دبي في العام نفسه، وجائزة قناة الرأي الإيطالية في دورة عام 2011 لمهرجان الأفلام التسجيلية الدولي

كما أنها معنية بـ سينما المؤلف، وتنتج أفلامًا مستقلة ذات موضوعات تختلف عن السائد في السينما المصرية. كما أنها من ابرز المؤسسين لمهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة منذ دورته الأولى عام 2004.. وتعمل حاليا على مشروع ورش دهشور لتطوير وإنتاج الأفلام المقدمة من المواهب المصرية والمصرية والعربية الناشئة.

