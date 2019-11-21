آخر النهار

قالت الفنانة خلود الأنصاري إن المهرجان يمثل حالة فنية مدهشة تجمع بين الكبار والصغار في مشهد رائع يعكس الرؤية الرائدة للقائمين على مؤسسة الدوحة للأفلام في الانتقال بصناعة السينما في منطقتنا إلى آفاق أرحب.

وأشارت إلى أن الكثير من الشباب والشابات من قطر وخارجها وجدوا الدعم وفتحت أمامهم مساحات واسعة من الفرص لتطوير مواهبهم واكتشاف قدراتهم على تقديم رؤاهم في الفن السينمائي والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور الشغوف بالسينما في قطر وخارجها، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير يستحق الإشادة،

وتابعت: إن ما نراه كل يوم من ظهور مخرجين جدد وممثلين شباب وصغار من خلال مؤسسة الدوحة للأفلام ومهرجان أجيال ليؤكد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو صناعة سينما متطورة في قطر والخليج، لأنها تبدأ من النشء فلقد أصبحت لدينا قاعدة عريضة من الأطفال والشباب الشغوف بالسينما والمبدع فيها بل بات لدينا أصحاب رؤى إبداعية في هذا الصدد.

وقالت أنا سعيدة بوجودي ضمن هذا الحدث الفني الكبير الذي يجمع فنانين من جميع الأعمار ومن كل أنحاء العالم، الأمر الذي يساهم في الانفتاح الكبير على الرؤى والتطور في عالم السينما.

كما ان التواصل مع الخبرات العالمية الاخرى التي تتواجد في المهرجان لعله هو المكسب الاكبر حتى نحتك مع تلك الخبرات والاستفادة من تواجدها .

