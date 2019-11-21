آخر النهار

بحضور ومشاركة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني وايضا حضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في برنامج « صنع في قطر» التي تندرج ضمن فعاليات مهرجان «أجيال» السينمائي بدورته السابعة.

حيث قام صنّاع الأفلام المحليين المشاركين بتسليط الضوء على القوة التحولية للأفلام والسرد القصصي، ما يعزز موضوع هذا العام، «اكتشف الأفلام، اكتشف الحياة». يشارك 22 فيلما آسراً من إخراج 23 مخرجاً قطرياً ومقيمين يعيشون على أرض قطر ويعتبرونها وطنا لهم، في برنامج صنع في قطر، من تقديم «أوريدو».

وقد ثمن الشيخ جوعان بن حمد الجهود التي تبذلها مؤسسة الدوحة للافلام عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد مشاركته تلك الفعالية حيث كتب مهرجان «أجيال» السينمائي فكرة مبدعة وناجحة تخاطب مختلف العقول والاعمار بلغة السينما وثقافات العالم وسعدت بزيارة فعاليات المهرجان ومشاهدة أفلام ابداعية من انتاج شباب قطري تنافس بقوة في زحام من الافكار والثقافات والوجوه من كل الأجناس والبلدان.

وبعدها تم عرض الافلام المشاركة التي تم تقسيمها الى يومين متتابعين حتى يتسنى عرض كل الافلام المشاركة حيث يعد برنامج «صنع في قطر» أحد أبرز الفعاليات المرتقبة في المهرجان، فهو بمثابة منصة فريدة من نوعها للمخرجين الطموحين لعرض أعمالهم على المسرح العالمي، معتمدين على المكانة الراسخة للسينما في سرد قصصهم وإنشاء حوار خلاق مع الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وخلال الفعالية تم اللقاء مع المخرجين المشاركين حيث قالت مخرجة فيلم ملجأ، مهى الصيد، انها اختارت أن تتحدث عن حياة الشباب الفلسطيني المغترب الذي يعيش في قطر، ومحاولتهم لإقامة علاقة بمنزلهم البعيد - وهي قصة يتردد صداها عميقًا مع مجتمع الشباب المتنوع في البلاد..

وفي تعليق عن مشاركتها في «أجيال» هذا العام، قالت الصيد: «تعد المشاركة في أجيال فرصة العمر. لقد حضرت العديد من العروض والندوات التعليمية وغيرها من الفعاليات على مدار السنة، وإنه لشرف كبير لي أن أشارك في نسخة هذا العام. وبجهود ودعم مؤسسة الدوحة للأفلام، سيتوفر للعديد من الأشخاص المساحة لصنع الأفلام ومشاركة أفلامهم المتنوعة».

وقد عملت الصيد على العديد من المشاريع في الدوحة، تونس، شيكاغو، وتعمل حالياً على فيلم وثائقي سيتم تصويره في تونس العام المقبل.

أما مخرج فيلم «أف - 57» عبدالناصر حسن اليافعي، الذي يتمحور فيلمه عن القوة الكبرى لوسائل التواصل الاجتماعي، فقال إن القصة في الواقع مستوحاة من صديق التقى به عن طريق الانستغرام، ولكن لم يقابله قط. نأمل أنه من خلال المشاركة في «أجيال» سنحصل على الدعم لتطوير الفيلم الطويل، ونريد ذلك أكثر من الفوز، سيكون من الرائع رؤية فيلم قطري من إخراج شباب قطريين في مهرجانات دولية ويحصد الجوائز».

وقال مخرج «الهامستر تعيس الحظ» عبدالعزيز محمد خشابي، أن أجيال هو منصة لعرض عمله لجمهور أوسع. وتعد هذه مشاركته الأولى في أجيال، بعد تسعة أشهر من الإنتاج لصنع قصة الهامستر اللطيف «فلافي» ومغامراته المضحكة. أما رنا الخولي، مخرجة فيلم «مزدوج» فقد تناولت في فيلمها تجربتها الواقعية وحياتها في الدوحة ودمشق، والتي ألهمتها قصتها.

كما أكدت الخولي على أهمية التعليم والسرد القصصي: «مكنتني صناعة الأفلام من التعبير عن ذاتي وسرد قصة ربما لم أتمكن من سردها بطريقة أخرى. إنه تحدٍ لتقليص سيناريو مدته ساعتين في فيلم قصير مدته 16 دقيقة، لكنه تجربة مجزية بالفعل». ومن جهته، تحدث ديميتري يوري، مخرج فيلم الأوراق المتساقطة الذي يروي قصة فتاة صغيرة تتعرف على كواليس عمل الأسرة في مجال تحنيط الجثث، عن صناعة فيلمه وعن النصيحة التي يقدمها للمخرجين الطموحين. وقال: «اتضح لي أن ما كنت أتوقع أن يكون الجزء الأصعب في صناعة الفيلم، هو في الواقع أسهل ما في الأمر: العثور على ممثلة للدور الرئيس بمجرد أن وجدناها، استقر كل شيء في مكانه الصحيح. عندما تدخل عالم صناعة الأفلام للمرة الأولى، تحتاج إلى تجميع عدة عناصر مختلفة. نصيحتي هي محاولة صقل مجموعة متنوعة من المهارات. فإذا كنت كاتباً جيداً، جرب نفسك في الإخراج أو الإنتاج لتتطور كصانع أفلام مستقل. ?

لقطات

تميز المهرجان بحضور لافت على مستوى الشخصيات واهتمام العديد منها على التفاعل مع أنشطة مهرجان «أجيال» السينمائي.

? التنظيم كان متميزاً في ظل وجود كفاءات تهتم أن يكون المهرجان في كل سنة هو الأفضل.

? المتابعة والاهتمام من قبل قيادات المؤسسة وعلى رأسها الشيخة المياسة بنت حمد في تذليل الصعاب أمام الوسائل الإعلامية.

? جهود المهرجان في إيجاد كفاءات سينمائية قد أتت ثمارها من خلال عملها الدؤوب خلال السنوات الماضية قد أتت ثمارها.

? روح الأسرة الواحدة هو ما يميز منظمي المهرجان وفي مقدمتهم مديرة المهرجان فاطمة الرميحي.

? شهد هذه السنة مشاركة كبيرة من الأعمار المختلفة سواء في متابعة الأفلام أو انضمامهم إلى لجنة التحكيم.

? حرص عدد من نجوم الوسط الفني بدولة قطر على حضور جوانب متعددة من فعاليات المهرجان.

? تقوم الصحافة وأجهزة الإعلام القطرية والعربية والدولية بمتابعة هذا العرس السينمائي المهم.