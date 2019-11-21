آخر النهار

تحدث إيليا سليمان مخرج فيلم ليلة افتتاح النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي «إن شئت كما في السماء» عن ارتباط عمله بالفعاليات الدولية القائمة وتواصله مع الجمهور من خلال لغة الصمت.

وفيما يتعلق بالحوار المقتضب في الفيلم بأكمله، قال سليمان: «أردت أن يختبر الجمهور الصمت كلغة منفصلة عن الصوت. يتيح الاعتماد على الصور فقط وتجنب الحوار النمطي الذي يغلب على السرد القصصي في كثير من الأحيان، تجربة سينمائية مختلفة». يشار إلى أن مسقط رأس الممثل و المخرج السينمائي سليمان هو الناصرة، وقد نال إشادة واسعة وجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي عن الكوميديا التراجيدية «يد إلهية» عام 2002. وقد استخدم إيليا في أعماله، نظراته المحدقة ولغة جسده التعبيرية ببراعة بالغة لاستخلاص روح الهوية الفلسطينية.

والجدير بالذكر، أن الفيلم حاصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان «كان» السينمائي 2019 ورشحته فلسطين لأفضل فيلم روائي عالمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92 .

«إن شئت كما في السماء» هو ملحمة كوميدية تغوص في مفاهيم الهوية والوطنية والانتماء ويطرح من خلالها إيليا سليمان السؤال الجوهري: ما هو المكان الذي يمكننا حقاً أن نُسمّيه وطناً؟ أربع كلمات فقط هي كل ما يقوله سليمان في فيلمه الذي يعيد للأذهان بمهارة فن الكوميديا الصامتة الذي أصبح عُملة نادرة في القرن الحادي والعشرين.

