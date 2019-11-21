مال وأعمال

شارك رئيس وحدة التحريات المالية بالإنابة والممثل الإقليمي لمجموعة «إيجمونت» غازي العبدالجليل بالقمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، والتي نظمت من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مدينة أبوظبي بناء على دعوة من محافظ المركزي الإماراتي راشد المنصوري.

وشدد العبدالجليل على أهمية الفهم الجيد لمخاطر تمويل الإرهاب والحصول على المعلومات المناسبة لتحديد مستوى التهديد الذي تتعرض له المنطقة ونقاط

الضعف الموجودة فيها،. ومن ثم محاولة التصدي لها، وذلك يتم من خلال تعزيز التعاون الفعال محلياً ودولياً فيما بين السلطات الرقابية والقطاعات المالية وجهات إنفاذ القانون.

وعلى الصعيد المحلي فقد أكد العبدالجليل أن الكويت شهدت أخيراً العديد من التطورات الإيجابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء المتطلبات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب آفة خطيرة على المجتمع وهذه الجرائم لها سلبيات على الاقتصاد الوطني والعالمي واستقرار السلم والأمن العالميين، حيث تعمل الكويت جاهدة للحفاظ على نزاهة القطاع المالي وسلامة النظام الاقتصادي للكويت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إيجمونت» هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز

التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية في دول العالم، ويبلغ عدد أعضاء

المجموعة 164 وحدة تحريات مالية، والهدف من إنشاء مجموعة «إيجمونت» هو توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم لحكوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، ويشمل هذا الدعم توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات التحريات المالية وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات عبر شبكة إيجمونت الآمنة، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء وحدات تحريات مالية في الدول التي ليس لديها برنامج وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد انضمت وحدة التحريات المالية الكويتية كعضو في مجموعة إيجمونت خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي

عقد في مدينة ماكاو - جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 2-7/7/2017.

