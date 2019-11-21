مال وأعمال

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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة UCS عبدالفتاح سمارة أن تنظيم معرض «كويتك الدولي 2020» ينطلق من اهتمام الكويت بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وبما يمكنها من تطوير فاعلية جميع أجهزة الدولة بتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات المختلفة المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل أكثر سهولة ويسر.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، أن المعرض يحرص على اتاحة الفرص للشباب الكويتي لتقديم المشاريع الوطنية، فضلا عن وجود برامج توعوية لخدمة الشباب والمشاريع الناشئة تحقيقاً للأهداف المرجوة لتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن أهمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تأتي باعتباره لبنة أساسية في تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة الكويت وبما يسهم في تحول الكويت الى مركز إقليمي مالي وتجاري بحلول عام 2035. معتبراً أن المعرض إحدى الوسائل لتحقيق هذا التوجه، ويأتي اتساقاً مع توسع الدولة في تقديم خدماتها من خلال تطبيقات الهاتف النقال والتطبيقات الالكترونية. وقال سمارة إن من أهداف المعرض ايجاد ملتقى بين صناع القرار وبين الشركات والأفراد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة الى خلق الفرص للشركات والمؤسسات المتخصصة بالتعرف على المشاريع والفرص المطروحة وإيجاد آلية للتواصل من خلال عرض الشركات لخدماتها ومنتجاتها بالمعرض وبما يسهم أيضا في تطوير البنية التحتية للمشروعات التنموية المختلفة. وأشار إلى ان المعرض ينقسم لحدثين الأول هو معرض «كويت تكنولوجي» والذي يمنح الشركات المتخصصة إظهار منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة ويفتح المجال لتبادل الأفكار والمعلومات حول صناعة الاتصالات والتكنولوجيا ونظم المعلومات والتطبيقات الذكية بما في ذلك الاطلاع على الاستراتيجيات الجديدة وتكوين شراكات مع كبرى الشركات المشاركة وذلك من خلال الالتقاء وجها لوجه مع اكبر صناع القرار والباحثين والمهنيين.

وبين أن الحدث الثاني فهو معرض «كويتك شوبر»، وهو المعرض الوحيد المتخصص في البيع المباشر في مجال الاتصالات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها والذي يعتبر فرصة فريدة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالتواجد والتفاعل المباشر مع الجمهور وتقديم أفضل العروض هذا إلى جانب استفادة المواطنين والمقيمين من العروض المخفضة المقدمة في المعرض عبر البيع المباشر من قبل الشركات.

ووصف معرض كويتك الدولي 2020 بالمعرض الأكبر المتخصص في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والإلكترونيات، مشيرا إلى أن فعاليات المعرض ستبدأ في الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر فبراير المقبل وذلك في ارض المعارض الدولي مشيدا بتجاوب قطاعات حكومية وشركات محلية ودولية للمشاركة في المعرض.

وألمح سمارة إلى أن رعاية «زين» الاستراتيجية لفعاليات وأنشطة المعرض تنطلق من حرصها على المشاركة الفعالة في الأنشطة المتخصصة وبما يعود بالنفع على الكويت ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني باعتبارها من أكبر الشركات الوطنية الرائدة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية.

حلول فعالة

ومن جانبه، قال مدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة «زين» الكويت حمد المطر: نحن سعيدون برعاية «زين» الاستراتيجية لمعرض «كويتك» الدولي 2020، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مستوى الكويت، والذي نأمل أن يُسهم في تقديم حلول فعالة لأجهزة الدولة المختلفة بما يخدم احتياجات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات بشكل أكثر فعالية».

وأوضح المطر: «تأتي رعاية «زين» لتؤكّد التزامها بالتواجد في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وخاصةً الأنشطة والمشاريع المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يمر العالم أجمع في الوقت الحالي برحلة التحول الرقمي الشامل، ونحن مستعدون لأن نكون أحد العوامل الرئيسة لنجاح عملية التحول الرقمي التي تمر فيها الكويت».

وأضاف المطر: «سنقوم من خلال جناحنا الخاص في معرض «كويتك» بتقديم نماذج لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استناداً على الركائز السبع الرئيسة التي وضعتها خطة التنمية للكويت المُنبثقة عن تصوّر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية «كويت جديدة» بحلول العام 2035، حيث تعتبر «زين» نفسها شريكاً رئيساً في تحقيق أهداف هذه الخطة».

