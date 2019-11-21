مال وأعمال

ارتفع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1475.51 دولاراً للأوقية بينما استقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1474.90 دولاراً للأوقية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ تشريعا يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ. ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر أكتوبر بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ليسهم في الحفاظ على النمو ولكنه أشار الشهر الماضي إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى إلا إذا تحولت الاوضاع الاقتصادية للأسوأ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.17 دولارا للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 1762.84 دولارا للأوقية.

