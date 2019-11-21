مال وأعمال

تستعد مدينة إسطنبول لاستضافة مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى، لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة بين 8 - 9 ديسمبر المقبل، برعاية مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامي في إسطنبول.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو القطاع الخاص فيما بينهم، وعقد اجتماعات مع المؤسسات العامة، وعقد «اجتماع المائدة المستديرة للقادة»، بحسب البيان.

وسيتضمن المؤتمر عروضاً من وكالات الاستثمار في الدول الأعضاء، في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الوطنية، والدولية الأخرى لتعزيز فرص الاستثمار في بلدانهم.

وقال «أردا أرموت»، رئيس مكتب استثمار الرئاسة التركية في البيان: «ممثلو القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيروون قصص نجاحهم، وأن الدول الأعضاء ستعلن مشاريعها الجديدة خلال المؤتمر».

وذكر أن مؤتمر استثمار القطاعين العام والخاص الرفيع المستوى، سيكون منبراً على مبدأ اربح - اربح، لتحقيق حوار نشط بين القطاعين، ومناقشة المقترحات السياسية.

وأوضح أن المؤتمر سيسلط الضوء على خطوات إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ومن بين أهداف المؤتمر، تشجيع الاستثمارات داخل منظمة التعاون الإسلامي، من خلال إزالة أي عوائق أمام حرية الحركة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة المنظمة.

