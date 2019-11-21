مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتا ليبلغ 63?76 دولاراً مقابل 64?73 دولاراً للبرميل في تداولات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الاسواق العالمية تراجع النفط اكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء بفعل المخاوف من تخمة معروض عالمي وعدم إحراز تقدم لتسوية نزاع التجارة الاميركي الصيني والذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1?53 دولار بما يعادل 2?5 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 60?91 دولارا للبرميل في حين فقدت عقود الخام الاميركي غرب تكساس الوسيط 1?84 دولار او 3?2 في المئة لتغلق عند 55?21 دولاراً للبرميل.

