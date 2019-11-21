مال وأعمال

واصلت عقود النفط الآجلة خسائرها في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي،: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأقوم فقط برفع الرسوم الجمركية»، دون مزيد من التفاصيل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير بنسبة 0.21 في المئة أو 13 سنتا إلى 60.78 دولارا للبرميل.

كما تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.07 في المئة أو 0.04 سنتات إلى 55.31 دولارا للبرميل.

كذلك، أوردت البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، زادت بواقع 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 15 نوفمبر الحالي.

