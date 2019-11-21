مال وأعمال

ارتفع الدولار وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتصعيد الحرب التجارية وإدانة الصين لإجراء من جانب مجلس الشيوخ الأميركي يدعم المحتجين المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ. ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات خلال الليل بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع رسوم جمركية جديدة على واردات صينية حال فشل مفاوضات التجارة الجارية. وأدانت الصين التشريع الأميركي الذي يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ، قائلة إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل. وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 في المئة أمام اليورو وسلة عملات. وهبط الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر بعد كلمة ألقاها نائب كبير لمحافظ بنك كندا (البنك المركزي) دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.