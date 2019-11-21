مال وأعمال

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية جراء مخاوف بشأن تقدم محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه الموصلات الخسائر. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية يوم الثلاثاء بالقول إنه سيرفع الرسوم على الواردات من الصين إذ لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا. وأضعفت تصريحات ترامب التي أدلى بها عقب اجتماع للإدارة في البيت الأبيض الآمال بإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا والتي قلصت التجارة العالمية. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة بقيادة سهم أدفانتست كورب الذي انخفض 2.7 في المئة كما تراجع سهم طوكيو الكترون 1.57 في المئة. ونزل سهم هوندا موتور 1.34 في المئة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.85 في المئة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المئة إلى 1691?11 نقطة وهي أكبر خسارة منذ 14 نوفمبر.