مال وأعمال

واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها ، في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع بكين. وتراجعت الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة نحو 0.7 بالمئة، ما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسة في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5 في المئة. وأجج أحدث تهديد لترامب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود، مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات. ونزلت أسهم كينج فيشر البريطانية للتجزئة 7.7 في المئة لتتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تفاقم انخفاض في المبيعات الأساسية في الربع الثالث من العام.