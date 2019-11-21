الخميس 21 نوفمبر 2019 ,24 ربيع الأول 1441
رقم العدد:
3840
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
الناس
علم ومعرفة
مال وأعمال
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