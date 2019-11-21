مال وأعمال

أكد وزير النفط السابق عصام المرزوق ان تمديد اتفاق دول أوبك + ساهم في تعديل استراتيجية المؤسسة بخصوص الانتاج، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في تراجع عدم تحقيق استراتيجية 2020 بإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، يعود إلى تأخر بعض المشاريع الخاصة بالانتاج سواء من ناحية التنفيذ او تأخر الاجراءات الحكومية الاخرى الخاصة بالمناقصات.

وأضاف في تصريح خاص لـ النهار أن انتاج المنطقة المشتركة خارج حصة الكويت والسعودية شأنه شأن انتاج ايران ونيجيريا حيث ان انتاجهم غير محدد بالضبط.

وبين أن الكويت حالياً غير قادرة على انتاج اي كمية اضافية اكثر من حصة الاوبك.

وذكر أن اتفاق خفض الانتاج استفاد منه جميع الدول المشاركة بسبب ارتفاع اسعار النفط و ثباتها عند المستويات الحالية.

وبين أنه وبحسبة بسيطة يتضح ان مبيعات أي دولة حالياً تفوق ما يمكن ان تحصل عليه لو ظل الانتاج كما كان سابقاً و اسعار النفط متدنية كما كانت خلال 2016.

وتطبق أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون منذ يناير قبل 3 سنوات، ما يعرف باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.

وبدأت أوبك رحلة خفض الإنتاج في نوفمبر 2016 عندما اقرت اتفاقاً للخفض بواقع 1.2 برميل يومياً لمدة 6 أشهر، وفي مايو 2017 تقرر تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية 2018.

وخلال ديسمبر 2018، اتفقت المنظمة على خفض الإنتاج مرة أخرى بواقع 1.2 مليون برميل لمدة 6 أشهر، ثم قررت في يوليو 2019 إبقاء خفض الإنتاج حتى مارس 2020.

