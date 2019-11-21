مال وأعمال

رحبت الأوساط الدولية للطيران بتأكيد 80 دولة ومنها الكويت على الالتزام باتفاقية باريس للمناخ والعمل على تسريع وتيرة العمل لتخفيض الكربون من خلال تشجيع الاستثمار في أنواع الوقود المستدامة والتقنيات الجديدة وإدخال تحسينات على مراقبة الحركة الجوية. وإعلان 38 شركة طيران ومنها «الخطوط الجوية الكويتية» على التفاعل مع حملة «by202525» والتي تهدف إلى زيادة عمالة الإناث في جميع قطاعات من المستويات العليا إلى الوظائف الأدنى بنسبة 25% كحد أدنى بحلول عام 2025.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في مختلف دول العالم إلى اغتنام الفرصة لإنشاء صناعة طيران مستدامة تحمي البيئة وتزيد من فرص التواصل للبشرية وطالبا من التجمعات الإقليمية كدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من التجمعات سواء الاقتصادية او السياسية انتهاج نهج أبناء القارة البيضاء حيث كان النقل الجوي في قلب التكامل الأوروبي. من خلال تنظيم 23،400 رحلة يومية تنقل مليار شخص سنويًا ما دفع شركات الطيران في استثمار عشرات المليارات من اليورو لجلب الطائرات الأكثر كفاءة.

وناشدت دول العالم العمل على المساهمة بقدرات فاعلة بما تملكه من سلطة اصدار القرارات وما تستحوذ عليه من خطط لتنمية مواردها الاقتصادية لتحقيق الرفاهية لشعوبها المشاركة مع المنطمات العالمية المختصة بشؤون النقل الجوي وسلامة مسافريها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الذي من الممكن ان يوفر 6 ملايين وظيفة إضافية وإضافة 55 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي بحلول عام 2037. وفي المقابل، ستفقد 3 ملايين وظيفة إذا لم يتم تحسين القدرة التنافسية للنقل الجوي.

وحدد الاتحاد ابرز التحديات التي ستواجه النقل الجوي في الـ «5» سنوات المقبلة وهي أزمة البنية التحتية وارتفاع التكاليف واللوائح غير المفيدة وتحديات أزمة القدرات، ومنها عدم قدرة بعض المطارات على التوسع وزيادة رسوم المطارات الاحتكاريةوغياب الكفاءات من العاملين في إدارات الحركة والعمليات والجوازات ما أدى إلى زيادة التأخير سواء في الهبوط والاقلاع.

