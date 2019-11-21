مال وأعمال

ارتفعت قيمة الضرائب والرسوم المحصلة في الكويت مسجلة 337.39 مليون دينار في 7 الأشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 مقابل 293.12 مليوناً بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018

وحسب أرقام وزارة المالية بنهاية أكتوبر الماضي ، سجلت إيرادات الكويت في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 58.6 في المئة من المصدر تسجيله في العام المالي ككل والبالغ 575.89 مليون دينار.

وشكلت إيرادات الرسوم والضرائب 38.27 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية والبالغ قيمتها 881.60 مليون دينار في السبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر 2019.

وكانت الكويت قد سجلت في العام الماضي ككل 2019/2018 إيرادات من الرسوم والضرائب بـ 574.25 مليون دينار، أعلى بنسبة في المئة 4.21 عما قدر بنفس العام.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للكويت بالسبعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر 2019 بقيمة 10.13 مليار دينار، بتراجع 16.49 في المئة عن مستواها بالفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018 البالغ 12.13 مليار دينار.

