مال وأعمال

انعكست الأجواء السياسية الإيجابية على أداء السوق في 20 يوماً الأولى من شهر نوفمبر الحالي والذي حقق فيه السوق أداء إيجابياً بمكاسب سوقية بلغت 400 مليون دينار، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة عند مستوى 33.419 مليار دينار مقابل 33.080 ملياراً أوائل الشهر الحالي. وقد حصدت أسهم البنوك النصيب الأكبر من تلك المكاسب بحوالي 300 مليون دينار تمثل 75 في المئة من إجمالي المكاسب التي بلغت 19.7 ملياراً مقابل 19.4 مليار دينار بداية نوفمبر الحالي. وفي السياق ذاته، واصلت البورصة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي محققة أعلى مستوى لها في 3 أشهر، حيث أغلقت بنسبة 0.1 في المئة، كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي 0.05 في المئة و0.24 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة، أمس، 28 في المئة إلى 25.48 مليون دينار مقابل 35.38 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 6.7 في المئة إلى 162 مليون سهم مقابل 173.55 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بقيادة الاتصالات بنمو نسبته 0.56 في المئة، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 6.98 في المئة. وجاء سهم «أرجان» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 12.37 في المئة، بينما تصدر سهم «الراي» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.55 في المئة. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.58 مليون دينار مستقراً عند سعر 689 فلساً، فيما تصدر سهم «بتروجلف» نشاط الكميات بتداول 11.83 مليون سهم مرتفعاً 4.35 في المئة.