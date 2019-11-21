مال وأعمال

في اطار لقاءاتها الدورية عقـدت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس ادارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الخامس لعام 2019 برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة.

وسلطت اللجنة الضوء على عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها الاطلاع على المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية المصنعة للحوم والدواجن ومنتجاتها والأدوية والأجهزة الطبية، ومنها العراقيل التي تواجههم أثناء دخول الارساليات الى المملكة العربية السعودية، وذلك حسب الاشتراطات والاجراءات المستحدثة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، وقد أكدت اللجنة أهمية تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية المبرمة في ديسمبر 2001، بالاضافة العمل على متطلبات السوق الخليجية المشتركة الأمر الذي سيسهم في فتح الأسواق الخليجية مع بعضها البعض وحرية حركة عوامل الانتاج والسلع والخدمات بين دول المجلس، والذي يعد أحد أهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق امكانياتها المتاحة لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.

