مال وأعمال

أعلنت شركة المباني فوزها بجائزة العلامة التجارية العالمية كأفضل علامة تجارية عن فئة التطوير العقاري بالاضافة الى فوز الأ?نيوز بنفس الجائزة عن فئة المراكز التجارية للتسوق وكليهما على الصعيد الوطني، حيث منحت هاتان الجائزتان خلال حفل توزيع جوائز العلامة التجارية العالمية World Branding Awards الذي أقيم مؤخرا في قصر كنسينجتون في لندن وهي الحدث العالمي الأرقى شأناً الذي يعنى بتكريم العلامات التجارية، والذي شهد حصول 318 علامة تجارية من 41 بلداً على لقب «أفضل علامة تجارية للعام». وتمّ ترشيح العلامات التجارية من قبل أكثر من 230 ألف مستهلك حول العالم، حيث يخضع الفائزون للتحكيم كلٌّ على حدة من خلال ثلاثة مسارات: تقييم العلامة التجارية، وأبحاث السوق الاستهلاكية، وتصويت الجمهور عبر الانترنت. يشار الى أنّ تصويت المستهلكين يشكّل نسبة 70 في المئة من عملية التقييم، علماً أنه يمكن اختيار فائز واحد فقط ضمن كل فئة لكل بلد. وحصدت كل من «بكين تونج رن تانج» و«تشاي لي وون» و«كوكو» و«هاينز» و«آيكيا» و«ليجو» و«نتفليكس» و«نيوتروجينا» و«سبوتيفاي» و«ياكولت» جوائز على الصعيد العالمي. وأعربت شركة المباني عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة من بين العديد من الشركات المشاركة، والتي تعتبر دليلا على نموها المستمر واهتمامها المتواصل بتقديم الجودة وأعلى المعايير العالمية في المشاريع التي تمتلكها، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات عملائها، وفوز الأ?نيوز ما هو الا تأكيد على المساعي والجهود المبذولة التي تتبعها الادارة لاضافة قيمة لمساهميها وأصحاب المصالح في جميع أنشطتها وأعمالها، كما أن نيل هذه الجوائز عاما بعد عام ماهو الا نتيجة التزام الأ?نيوز المستمر بالتميز من خلال التصميم المبتكر، والمساحات الواسعة، والعلامات التجارية العالمية المتنوعة التي يتضمنها، والخدمات التي يوفرها لرواده لتقديم أفضل تجربة تسوق لهم.