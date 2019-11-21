مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الوطني من خلال الموارد البشرية للمجموعة بالتعاون مع مجموعة الشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري، برنامجه التدريبي للدفعة الثانية من موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والذي تضمن تدريباً نظرياً وعملياً للموظفين بمختلف ادارات البنك. وقد استمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع تضمن خلالها تدريبا نظرياً وعملياً على العديد من الموضوعات منها: الأعمال المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات الأجنبية، التمويل التجاري، الخزانة، ادارة العمليات، ادارة تمويل المشاريع بالقروض المشتركة، ادارة المخاطر، خطابات الضمان، الاعتماد المستندي بجميع أنواعه بالاضافة الى مكافحة غسيل الأموال. وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني «يلتزم بنك الكويت الوطني بنشر الثقافة المصرفية بين جميع شرائح المجتمع وذلك في اطار مسؤوليته المجتمعية كأكبر كيانات القطاع الخاص في الكويت، بالاضافة الى سعي الوطني نحو تطوير الكوادر البشرية وخاصة في المؤسسات الحكومية والتي تأتي في مقدمتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة».