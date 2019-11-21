مال وأعمال

اعلن بنك بوبيان عن رعايته للمؤتمر الوطني السنوي 36 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الذي تنطلق فعالياته تحت شعار (جيل بناء – لوطن معطاء) في الفترة من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2019. وقال المدير بادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان رعاية البنك لهذا المؤتمر السنوي المهم تأتي في اطار حرصه على دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية داخل الكويت وخارجها. واضاف «يؤمن بنك بوبيان دائما ان ثروة الكويت الحقيقية تكمن في شبابها الواعد لاسيما الذين يسعون للحصول على أعلى مستويات التحصيل العلمي وبما يخدم بلدهم ويسهم في دفع عجلة التنمية». واشار الصقعبي الى ان المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في الولايات المتحدة يعتبر واحداً من ابرز الفعاليات الشبابية التي يحرص بوبيان على دعمها بصورة دائمة ايماناً منه بالدور الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في الداخل والخارج في ابراز الصورة الايجابية للشباب الكويتي. وقال الصقعبي ان وفد البنك المشارك في المؤتمر وفعالياته المختلفة يضم مجموعة من موظفي الموارد البشرية وادارة التسويق وادارة التواصل الاجتماعي الى جانب ادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية من اجل المزيد من التفاعل مع مختلف الفعاليات والانشطة التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر. واضاف «في اطار حرص البنك على استقطاب افضل الكوادر الوطنية فانه سيتم عقد لقاءات مع الطلبة خلال المؤتمر للاجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بالتوظيف في البنك مع فرصة الاطلاع على الفرص الوظيفية التي يوفرها البنك وتوضيح الكثير من الامور التي تتعلق بالعمل في القطاع المصرفي لهم».