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استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم، بمناسبة احتفال الكويتية بمرور 65 عاما على تأسيسها، حيث قدم لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة معبرا له عن امتنان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الكويتية على الدعم المعنوي الذي تتلقاه الخطوط الجوية الكويتية من سموه.

وفي هذا الإطار قال الجاسم: تشرفنا بمقابلة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح و أعربنا له عن خالص تقديرنا و امتناننا على ما نلتمسه من دعم معنوي و أشاد سموه بالتطور الملحوظ للناقل الوطني و مشاركته للكويتية فرحة الاحتفال.

هذا وتمنى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح للخطوط الجوية الكويتية برئاسة يوسف الجاسم دوام التقدم والنجاح في خدمة قطاع النقل الجوي لدولة الكويت وبما يسهم بتعزيز التوجهات التنموية في البلاد، وفقًا لرؤى القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

