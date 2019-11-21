مال وأعمال

أكد المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي، أن برامج مبادرة كفاءة بمثابة مشروع وطني لخدمة أبناء الكويت ونموذج للاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات الوطنية يُسهم فيها ويدعمها جميع البنوك المحلية الكويتية بقيادة بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.

وأضاف في كلمة على هامش حفل تخرج متدربي برنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي» - الدفعة السابعة الذي اختتم برعاية محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل وبحضور نخبة من القياديين والمديرين العاملين في القطاع المصرفي، أن البرنامج يهدف إلى توظيف وتدريب الكوادر الكويتية بما يؤهلهم للعمل في القطاع المالي والمصرفي، ليكونوا أحد الدعائم الرئيسة في التنمية للكويت، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تأكيد الدور الاجتماعي للمصارف المحلية في تنمية الكوادر البشرية الوطنية.

وتقدم الرفاعي بالشكر إلى محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة المعهد د. محمد يوسف الهاشل، وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لأنشطة المعهد بصفة عامة، وعلى مبادرتهم الطيبة لتنفيذ هذا البرنامج بصفة خاصة سنوياً وبنجاح. كما أشاد الدكتور الرفاعي بالدور الاجتماعي الذي تقوم به المصارف المحلية في تنمية الكوادر البشرية الوطنية من الشباب المتميز حديثي التخرج بدعمهم لهذا البرنامج الوطني، كما شكرهم على ثقتهم بمعهد الدراسات المصرفية بتكليفه في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج، والإيمان بقدرته على تلبية احتياجاتهم المختلفة، متمنياً أن يحقق المعهد طموحاتهم وأن يكون أهلاً لتزويدهم بكل ما يحتاجه هذا القطاع الحيوي والمهم في تنمية اقتصاد الدولة. كما شكر الرفاعي جميع العاملين على هذا البرنامج من مدربين وإشرافيين وإداريين. وقد هنّأ د. الرفاعي الخريجين على اجتيازهم البرنامج بنجاح، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية، معولاّ عليهم في العمل بجد وإخلاص، والمساهمة في البناء والتطوير والتنمية كل في مجال عمله.

تطور سريع

وفي كلمة ألقتها مديرة إدارة التدريب بمعهد الدراسات المصرفية، المهندسة سها اسحق هنّأت فيها الخريجين وتمنت لهم التوفيق والنجاح، وأشادت بالتزامهم وتفاعلهم خلال فترة التدريب والجهد المبذول منهم لتحقيق النجاح، حيث حثتهم على العمل والمثابرة لتحقيق التميز في الأداء، وخاطبتهم قائلة: إن التطور السريع في عالم الصناعة المالية والمصرفية، والذي أثر وبشكل مُباشر وكبير على اقتصاد العديد من الدول، قد خلق الحاجة إلى التدريب المستمر والعمل على تطوير أساليب العمل لتحقيق النجاح والنمو، فأصبح لزاماً علينا الاستمرار في التدريب والتطوير ومتابعة التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام. وختمت سها كلمتها متمنية للخريجين النجاح في حياتهم العملية.

كما ألقى كل من الخريج عبد العزيز العيسى من بيت التمويل الكويتي، والخريجة أسرار العريفان من بنك الكويت الصناعي، كلمةً نيابةً عن زملائهم وزميلاتهم الخريجين والخريجات، عبروّا فيها عن امتنانهم لكل من ساهم في تنفيذ هذا البرنامج المتميز، وشكروا فيها بنك الكويت المركزي وإدارات المصارف المحلية لاستثمارها المستمر في الكوادر الكويتية الشابة، وحثوا زملاءهم وزميلاتهم على العمل بجد واخلاص والاستفادة من هذه الفرص المتاحة لتحقيق النجاح وتطوير العمل في القطاع المصرفي، هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يُعد أحد أهم أعمدة بناء الاقتصاد في أي مجتمع.

