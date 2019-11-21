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«طيران الإمارات» تطلب 30 طائرة بوينغ 787


كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن طلبية بقيمة تسعة مليارات دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق أمام خفض بنسبة 16 بالمئة في طلبيات لشراء طائرات من طراز 777 إكس المؤجلة إلى 126 طائرة، وذلك عقب محادثات مكثفة في اللحظات الأخيرة خلال معرض دبي للطيران. وتسدل إعادة تشكيل الطلبية الستار على مراجعة لأسطول الناقلة، والتي شهدت أيضا خروج إيرباص الأوروبية من أكبر معرض للطيران بالشرق الأوسط بنتائج متباينة في طلبيات الطائرات عريضة البدن من أكبر مشتر في العالم للطائرات عريضة البدن التي تقطع مسافات طويلة. كانت طيران الإمارات قد طلبت مبدئيا شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات «صعبة» جرت في اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية.


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