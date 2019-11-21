مال وأعمال

اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 1?5 في المئة في اكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على اساس سنوي. وقالت (الاحصاء) في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين ان معدل التضخم في الكويت استقر في اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق. واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الاولى (الاغذية والمشروبات) انخفضت في اكتوبر الماضي 0?09 في المئة في حين ارتفعت اسعار (السجائر والتبغ) على اساس شهري بنحو 0?08 المئة. واوضحت ان مؤشر الارقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع في شهر اكتوبر الماضي استقر على اساس شهري في حين انخفضت اسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0?86 في المئة على اساس سنوي. وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الخامسة (مفروشات منزلية وصيانة) استقرت على اساس شهري في حين انخفضت اسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 0?09 في المئة في وقت شهدت اسعار المجموعة السابعة (النقل) استقرارا. وبينت ان اسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) انخفضت بنسبة 0?09 في المئة في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 0?18 في المئة واستقرت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم).ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسا لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.