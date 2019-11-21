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تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري صباح أمس الدورة الرابعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب بأرض المعارض الدولية في مشرف والتي تستمر حتى 30 الحالي. وذلك بحضور د. تهاني العدواني الأمين العام للمجلس الوطنى بالانابة ود. عيسى الانصاري الامين العام المساعد لقطاع الثقافة ود. بدر الدويش الامين العام المساعد لقطاع الفنون وسعد العنزي مدير المعرض ولفيف كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي وكوكبة كبيرة من المثقفين والناشرين العرب ومديري المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونخبة من الكتاب والمؤلفين واصحاب دور النشر.

ووسط أجواء من البهجة تفقد الجبري دور النشر المختلفة في صالات المعرص بداية من صالة 6 واستمع الى الاراء المختلفة من العارضين وكذلك تابع جولته في الصالة 7 حيث دور النشر الحكومية ورحب وزير الاعلام بكل الآراء التي تسهم فى تقدم الثقافة العربية وانتشار الكتاب بين الشباب العربي.

وقال الوزير في كلمة له خلال الافتتاح إن المعرض يقام هذا العام بمشاركة 488 دار نشر، تمثل 30 دولة، تقدم نحو 500 ألف عنوان، منها 13 ألف عنوان جديد من اصدارات 2019.

وأوضح أن مجلس الأمناء في المجلس الوطني اختار (بريطانيا)، لتكون أول ضيف شرف أجنبي في المعرض، بمناسبة ذكرى مرور 120 عاما من الصداقة بين الكويت وبريطانيا، في سابقة لم تحدث من قبل في الكويت.

واستعرض الجبري الفعاليات المتنوعة التي سيشهدها المعرض، والتي تتضمن المقهى الثقافي الذي سينظم محاضرات، وندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وعروضا مرئية، بالإضافة الى اجتماع لمديري معارض الكتاب بدول مجلس التعاون، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبها، قالت الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية ، والأمين العام بالإنابة د. تهاني العدواني: نتشرف اليوم بافتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 44، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري.

واضافت العدواني: المعرض يضم أكثر من 500 ألف عنوان، منها 18 ألف إصدار جديد في عام 2019. كذلك على هامش المعرض تندرج الكثير من الفعاليات، والانشطة الثقافية، منها منتديات وورش ومحاضرات، بالاضافة الي الفعاليات والمعارض المنظمة من ادارة الفنون التشكيلية وأنشطة مراقبة الطفل.

بدوره قال الامين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري: يشارك في المعرض للمرة الأولى 33 دار نشر لثقتهم في تطوره عاما بعد آخر، وهي دورة متميزة عن كل الدورات، وفي هذه الأصبوحة الجميلة سعدنا برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الإعلام، وسعادة سفير المملكة المتحدة، وسفير جمهورية مصر العربية، وغيرهما من السفراء المعتمدين لدى الكويت.

وأضاف الأنصاري ما يميز هذا المعرض هو الإقبال الجماهيري من لحظة الافتتاح، خاصة أن لدينا برنامجا ثقافيا، ومعارض تشكيلية، بحضور دور النشر الخليجية والعربية، حيث نقدم وجبة ثقافية دسمة للقارىء العربي.

من جانبه، قال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي: أسعدنا وزير الإعلام بافتتاح معرض الكويت للكتاب الـ44، الذي تستمر فعالياته حتى 30 نوفمبر، ويشارك فيه 30 دولة عربية وأجنبية، وبجانب النشاط الأساسي وهو الكتاب، هناك العديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، والتي تبدأ اليوم بمحاضرة د. حسن أوريد من المملكة المغربية عن أزمة الثقافة في ضوء التحولات الدولية.. كما يشهد المعرض تعاون العديد من المؤسسات المحلية والخليجية والعربية والدولية.

