علم ومعرفة

حرص وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على زيارة جناح جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية وأكد أن الجائزة تبوأت مكانة مرموقة في عالم الرقمية والمعلومات الاتصالية متجاوزة الآفاق العربية إلى الفضاءات العالمية. وعبر الجبري عن اعجابه الشديد بالمعروض في جناح الجائزة من تحولات تقنية في مجال التعليم وما تقدمه من نشاطات تعليمية ومسابقات تفاعلية؛ مثمنا جهود القائمين على الجائزة وفي مقدمتهم الشيخة عايدة سالم العلي رئيس مجلس أمناء الجائزة. بدوره، أشاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري بمعرض الكويت الدولي للكتاب، وأكد أن المعرض فرصة ثمينة للجائزة لتقديم كل جديد في المجال التعليمي من حيث استخدام الأجهزة الذكية والبرامج المتطورة. من جانبها قالت منسق لجنة الأنشطة فاطمة السري إن جناح الجائزة يشهد هذا العام العديد من الأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى المسابقة التعليمية «شفت الكويت» ويحظى الفائزون فيها بقسائم شراء كتب، انطلاقاً من قناعة القائمين على الجائزة بأهمية القراءة والاطلاع في تكوين الشخصية القادرة على مواكبة الحياة المعاصرة. وكذلك سيتم تقديم محاضرات ذات صلة بالتحولات التقنية في التعليم. والمعروف أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية جائزة عالمية انطلقت منذ عام 2001، وقدمت عبر 19 عامًا العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات على المستوى المحلي والعالمي.

