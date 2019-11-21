علم ومعرفة

تفقد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري جناح شركة (ذاكرة الكويت) وأكد الوزير خلال الجولة أن ذاكرة الكويت مشروع ثقافي متطور يربط الأسرة الكويتية بماضيها العريق وحاضرها الأصيل، وهذا يرفد الحركة الحضارية لدولتنا الحبيبة الكويت بمنارات ثقافية نهتدي بها في زمننا المعاصر، فالحاضر لايبنى إلا على أسس راسخة من الماضي، وعلى هذا فالذاكرة تؤسس لتوطيد أواصر القوة بين المعاصرة والأصالة.

وأشاد الجبري بهذه المبادرة الوطنية معبراً عن شكره وتقديره للقائمين عليها، وفي مقدمتهم الشيخة عايدة سالم العلي رئيس مجلس إدارة شركة ذاكرة الكويت، والشيخة الجوهرة صباح الخالد نائب الرئيس، متمنياً لهم التوفيق والسداد والمزيد من العطاء، وفي نهاية زيارته قدمت له الشيخة الجوهرة درعاً تكريمية.

وأكدت الشيخة الجوهرة صباح الخالد أن ذاكرة الكويت مشروع وطني ثقافي رائد يسعى إلى تأصيل الهوية الكويتية، وقد أصدرت موسوعة شاملة مكونة من سلسلة من الكتب التي توثق مظاهر الحياة في ماضي الكويت وحاضرها، فقد سبق أن أصدرت ضمن هذه السلسلة كتابين عن العادات والتقاليد : الأول بعنوان «الأزياء الكويتية الرجالية – شيمة وحشيمة» ويحوي تفاصيل ملبس الرجل الكويتي، والثاني بعنوان «الأزياء الكويتية النسائية – ستر وغطاء» ويستعرض جميع الأزياء التي ارتدتها المرأة الكويتية عبر الأزمان.

أما في هذا العام فقد تركز اهتمام الذاكرة على الحلي والأطياب الكويتية، فقد أصدرت كتابين: الأول بعنوان «الحلي الكويتية التقليدية – زينة وخزينة) ويبين أنواع المجوهرات التي تتزين بها المرأة الكويتية، وعلاقتها بما استخدمه العرب قديماً، وأهم السمات التي تميز تلك المجوهرات التي تجعلها مطلوبة مرغوبة.

أما الثاني فهو بعنوان «الأطياب الكويتية التقليدية – إرث الطيبين» ووضح هذا الكتاب أنواع الأطياب والعطور التي استخدمها الكويتيون، وأبرز شدة صلتها بما استخدمه العرب قديماً، وذكر أسماء بعضها من مثل المجموعة أو الخلطة، والمعمول، وغيرها، إضافة إلى دهن العود، ودهن الورد، والعنبر، والمسك، والصندل.

وأشارت الشيخة الجوهرة بأن الجناح سيحتضن نشاطات عدة ثقافية ومحاضرات توعوية؛ ومن ذلك المحاضرة التي ستقدمها سعاد حمد الحميان وهي مدرب معتمد واختصاصي تصميم وصناعة عطور في مجال الأطياب والعطور والتركيبات الكويتية القديمة. كما رحبت الجوهرة بكل زوار الجناح في باحة الاستقبال لصالة 6. والمعروف أن شركة «ذاكرة الكويت» جهة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2016، وتهدف إلى تدوين تراث الكويث الثقافي.

