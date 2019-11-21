وطن النهار

قام ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد عصر أمس بتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأسرة آل نهيان الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وذلك في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي.

هذا وقد وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد أمس الى دولة الامارات العربية المتحدة وكان في استقباله عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.

