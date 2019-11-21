وطن النهار

وسط حضور كثيف احتضنت قاعة البركة بفندق كراون بلازا مساء اول من امس احتفال سفارة عمان بالعيد الـ 49 للسلطنة.

وسمو الشيخ ناصر المحمد هنأ السلطان قابوس بن سعيد والشعب العماني بمناسبة العيد الوطني الـ49، مؤكداً عمق العلاقات الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

واضاف المحمد في تصريح للصحافيين عقب مشاركته حفل سفارة عمان أول من أمس الثلاثاء ان العيد الوطني العماني هو عيد لجميع شعوب الخليج متمنيا دوام التقدم والازدهار للأشقاء في سلطنة عمان. من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح رسوخ وتاريخية العلاقات الكويتية العمانية مهنئا القيادة والشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية.

من جهته اشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالإنجازات الكبيرة وعلى جميع المستويات التي وصلت لها سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد.

واستذكر الجارالله بالتقدير العميق الموقف المشرف لسلطنة عمان لدعم الكويت ابان الغزو العراقي عام 1990 معربا عن تمنياته للأشقاء في السلطنة بدوام التقدم والازدهار والامن والامان.

بدوره اكد د. صالح الخروصي من سفارة سلطنة عمان لدى البلاد عمق وقوة العلاقات العمانية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والعريقة والمتطورة على الصعد كافة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية تحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وتابع ان الاحتفال بالعيد الوطني الـ 49 يعتبر من الايام المجيدة في تاريخ السلطنة، رافعا اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام السلطان قابوس بن سعيد.

ومن جانبه قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: عمان الحضارة والأصالة ولها تاريخ قديم ومكانة في قلوب الجميع ونحن في المملكة العربية السعودية نكن لها اكبر تقدير وما يربط المملكة بسلطنة عمان علاقات الى أبد الآبدين وجذورها في عمق التاريخ وعمان دائما لها المكانة الأولى لدى المملكة ولدى دول الخليج العربي ونتمنى لها التقدم وتشاطرها وتشارك عمان أفراحها وعيدها الـ 49 بقيادة حلالك السلطان قابوس بن سعيد ونتمنى لها التوفيق والمزيد من التقدم بقيادة السلطان قابوس وهمة شعبه العظيم. وإزاء الأزمة الخليجية وتطوراتها أفاد الأمير سلطان بن سعد أن الرياضة قد تصلح ما أفسدته السياسة، لافتا إلى ان الكويت الان تسعى في تقريب وجهات النظر وتسعى في الوساطة وما يرونه الأخوة في الكويت وخصوصا نائب وزير الخارجية فنحن نتمناه ان شاء الله.

واشار الى ان القمة الخليجية ستعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في شهر ديسمبر المقبل وفق الترتيب المعمول به حتى الآن والمتفق عليه.

ومن جانبه قال السفير اليمني لدى البلاد علي بن سفاع ان العيد الوطني العماني هو يمني وعربي وخليجي، مشيرا إلى أن عمان تعتبر العمق الاستراتيجي للكل، حيث نقدر جهود السلطنة عالياً في معالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها اليمنيون.

وبخصوص التفاؤل تجاه القضية اليمنية من حيث وجود ضمانات، وهل تعتبر كافية لاستمراره اكد بن سفاع انه لابد ان نتفاءل لان كل المآسي والمؤامرات التي حيكت حول اليمن لابد ان نتفاءل بهذا الاتفاق لان دولاً بحجم السعودية والتي تتبنى هذا المشروع حتما سيكون هناك نتائج طيبه سيؤدي الى اخراج اليمن من مأساة كبيرة في ظل صراعنا مع الحوثيين والانقلابيين ولكن اليوم مع اتفاق الرياض وعودة الرئيس يعتبر مؤشراً ايجابياً.

ومن جهته قال القائم بأعمال السفارة البحرينية لدى البلاد محمد السبت اننا ننتهز الفرصة لنهنئ السلطان بمناسبة العيد الوطني العماني الذي يعتبر عيداً وطنياً للبحرينيين، متمنيا لهم مزيدا من التطور والازدهار والتقدم.

وحول تصريح السفير السعودي بان الرياضة من الممكن ان تصلح ما أفسدته السياسة هل من الممكن ان يكون هذا الحديث مقارباً لها قال السبت: ان بطولة كأس الخليج ستكون فرصة لمشاركة جميع الرياضيين الخليجيين.

وبدوره قال السفير القطري لدى البلاد بندر العطية اننا نبارك للشعب العماني والسلطان على هذه المناسبة السعيدة، متمنيا لهم دوام الفرحة والسرور ومزيدا من التقدم والازدهار لان سلطنة عمان غالية علينا وجزء لا يتجزأ من قطر.

