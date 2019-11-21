وطن النهار

أكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت أن بلاده والكويت تتمتعان بعلاقة صداقة خاصة واستثنائية وطويلة ضاربة بجذورها عمق التاريخ.

وأضاف دافنبورت خلال احتفال الخطوط الجوية البريطانية بالذكرى المئوية على إنشائها في حفل أقيم في بهو السفارة البريطانية لدى البلاد، أن هذا العام يحتفل البلدان بالذكرى السنوية الـ 120 على توقيع معاهدة الصداقة الشهيرة بين البلدين والتي تأسست منذ عام 1899، والتي فتحت حقبة جديدة في علاقاتنا، مستطردا ومنذ ذلك الحين وقفت بريطانيا والكويت معا جنبا إلى جنب في مواجهة التهديدات المشتركة، وعلى الأخص خلال عامي 1921، 1961، ومرة ??أخرى بالطبع في عام 1991.

وأشار إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني لعب دورا مهما للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين منذ بدايتها، لافتا الى أن الكويت شهدت ارسال اول عملية سلاح جوي ملكي بريطاني على أرضها عام 1921.

وتابع بالقول : خلال السنوات الـ 120 الماضية واصلت الكويت والمملكة المتحدة تعميق سبل التعاون وتوسيع نطاقها عبر العديد من المجالات، معتبرا أن بلاده أصبحت موطنًا ثانياً للكثير من الكويتيين.

وألمح دافنبورت إلى أن الكويت أنشأت أول صندوق للثروة السيادية في العالم ومقره في لندن، كما ساهم المهندسون البريطانيون والمخططون والمدرسون وغيرهم من المهنيين في إحداث هذا التحول الملحوظ للكويت، في المقابل هناك الآلاف من الكويتيين أكملوا دراساتهم في الجامعات البريطانية، واليوم يدرس المزيد من الكويتيين في بلادنا أكثر من أي وقت مضى.

كما أشاد بالخدمات والمساهمات التي قدمتها الخطوط الجوية البريطانية وشركات الطيران السابقة والتي كان لها الأثر الطيب في تعميق العلاقات بين البلدين وتوثيق اواصر الصداقة بين البلدين، معيدا إلى الاذهان أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الإمبراطورية والتي أقلعت من لندن متجهة إلى الكويت منذ 87 عاما.

وتابع: «تعتبر الخطوط الجوية البريطانية واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، حيث توفر الجودة والاختيار والراحة لـعدد 145?000 من زبائنها الذين يسافرون على متنها يوميا بواقع 45 مليون مسافر سنويا، حيث تقلع طائراتها من أي مكان في العالم كل 90 ثانية، مضيفا «كما يعمل لديها حوالي 45000 موظف حول العالم، بما في ذلك 4,700 مهندس ممن لديهم خبرة تصل إلى 19 عاما لكل منهم».

وبدوره، قال مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في الخطوط الجوية البريطانية موران بيرجير أن علاقة الخطوط البريطانية بالكويت تعود إلى 87 عاما عندما اقلعت طائرة إمبريال إيرويز من الكويت ومنذ ذلك الحين هناك 7 رحلات أسبوعية للخطوط البريطانية بين البلدين.

وكشف بيرجير عن أن الخطوط الجوية البريطانية تنوي استثمار 6,5 مليارات جنيه إسترليني خلال خمس السنوات القادمة في تحسين تجربة السفر لزبائنها كما تنوي اضافة 73 طائرة جديدة لأسطولها.

