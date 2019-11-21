وطن النهار

أشاد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس اول من أمس الثلاثاء بدور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في معالجة الازمات التي تعصف بالمنطقة. وقال دندياس في تصريح لـ «كونا» قبل مغادرته البلاد من مطار الكويت الدولي «أود أن أشيد بجهود سمو الأمير ودوره الإيجابي للغاية في محاولة حل أزمات المنطقة». وأضاف «فيما يتعلق بالتوتر القائم بين أفراد أسرة مجلس التعاون الخليجي ومع كل الاحترام لطابعها الداخلي فلا يسع المرء إلا أن يشيد بالجهود المبذولة لاسيما جهود سمو أمير الكويت والتي تهدف إلى تطبيع تلك العلاقات».

كما أثنى في الوقت نفسه على ما حققته الكويت لتصبح شريكا مهما في جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمات ومحاورا موثوقا من جميع الأطراف قائلا «ان هذا شيء نقدره بشدة ونشيد به». وعبر الوزير اليوناني عن رغبته في المساهمة في الجهود المستمرة لحل الأزمات في المنطقة قائلا «إن اليونان تعد داعما ثابتا للسلام والاستقرار في المنطقة ونأمل بأن نكون جزءا من تلك الجهود».

وأعرب دندياس عن امتنانه للحفاوة التي تلقاها خلال زيارته للكويت والتي استمرت يومين لافتا الى انه أجرى محادثات مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حول عدد من القضايا بما في ذلك المستوى العام للعلاقات بين اليونان والكويت. كما أشاد بالدور المهم للغاية الذي «تلعبه الكويت في الجهود المبذولة لحل العديد من الأزمات بالمنطقة كسورية وليبيا ولبنان والوضع الإسرائيلي الفلسطيني والخليج واليمن».

